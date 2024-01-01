Росіяни повністю знищили Трипільську ТЕС на Київщині

Росіяни повністю знищили Трипільську ТЕС на Київщині
У ніч проти 11 квітня атаки російських військ повністю зруйнували Трипільську теплоелектростанцію на Київщині.

Про це заявив голова наглядової ради «Центренерго» Андрій Гота, пише Громадське.

Унаслідок влучань почалася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві ведуться роботи з локалізації вогню. Усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі.

Міський голова міста Українка на Київщині Олександр Туренко закликав місцевих мешканців «щільно зачинити вікна у своїх будинках, щоб не дихати шкідливими продуктами горіння». Згодом він відредагував пост, залишивши лише заклик зарядити пристрої та зробити запаси води.

Нічна атака

Уночі 11 квітня росія запустила по Україні 42 ракети та 40 безпілотників. Силам ППО вдалося збити 18 ракет та 39 «шахедів». Окупанти атакували об’єкти генерації та системи передачі електроенергії в Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях. Під обстрілом опинилися, зокрема, дві теплоелектростанції ДТЕК.

На Київщині триває гасіння пожежі на об’єкті критичної інфраструктури. На Львівщині росіяни поцілили в газорозподільчу інфраструктуру та електропідстанцію. А на Одещині уламки збитих «шахедів» спричинили займання на території енергетичного об'єкта. Про постраждалих не повідомляється.

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Теги: Росія, Україна, війна, Трипільська ТЕС
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