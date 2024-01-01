На Волині знайшли п’яного велосипедиста, який «відпочивав» на узбіччі

На Волині знайшли п’яного велосипедиста, який «відпочивав» на узбіччі
У селі Копачівка на Волині патрульні виявили велосипедиста, який відпочивав на дорозі.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.

Екіпаж патрульних, який несе службу на автодорозі М-19 в селі Копачівка під час дії комендантської години, помітив велосипедиста.

Чоловік лежав на дорозі і перебував у сильному стані сп’яніння.

Патрульні підвели його та супроводили до будинку, а також забезпечили підручними світловідбивальними елементами.


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Теги: патрульні, Луцьк
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