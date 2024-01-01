На Волині знайшли п’яного велосипедиста, який «відпочивав» на узбіччі

У селі Копачівка на Волині патрульні, який відпочивав на дорозі.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.Екіпаж патрульних, який несе службу на автодорозі М-19 в селі Копачівка під час дії комендантської години, помітив велосипедиста.Чоловік лежав на дорозі і перебував у сильному стані сп’яніння.Патрульні підвели його та супроводили до будинку, а також забезпечили підручними світловідбивальними елементами.