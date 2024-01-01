На Волині знайшли п’яного велосипедиста, який «відпочивав» на узбіччі
Сьогодні, 12:15
У селі Копачівка на Волині патрульні виявили велосипедиста, який відпочивав на дорозі.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Екіпаж патрульних, який несе службу на автодорозі М-19 в селі Копачівка під час дії комендантської години, помітив велосипедиста.
Чоловік лежав на дорозі і перебував у сильному стані сп’яніння.
Патрульні підвели його та супроводили до будинку, а також забезпечили підручними світловідбивальними елементами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Екіпаж патрульних, який несе службу на автодорозі М-19 в селі Копачівка під час дії комендантської години, помітив велосипедиста.
Чоловік лежав на дорозі і перебував у сильному стані сп’яніння.
Патрульні підвели його та супроводили до будинку, а також забезпечили підручними світловідбивальними елементами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
РНБО: у росіян нема сил для наступу на Харків
Сьогодні, 12:33
На Волині знайшли п’яного велосипедиста, який «відпочивав» на узбіччі
Сьогодні, 12:15
Росіяни повністю знищили Трипільську ТЕС на Київщині
Сьогодні, 12:00
Стрілянина у столиці США: є загиблий і поранені
Сьогодні, 11:48