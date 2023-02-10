Рада ухвалила постанову про 70 тисяч гривень доплати для військових «на нулі»

Рада ухвалила постанову про 70 тисяч гривень доплати для військових «на нулі»
Верховна Рада ухвалила постанову, яка зобовʼязує Кабінет міністрів ухвалити рішення про доплату 70 тисяч гривень військовим, які виконують бойові завдання на передовій.

Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко, Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, пише Громадське.

За відповідну постанову проголосував 321 народний депутат.

Парламент постановив розробити та ухвалити нормативно-правові акти щодо умов, розмірів та порядку виплат винагород військовослужбовцям на період дії воєнного стану.

Зокрема щодо одноразової винагороди в розмірі 70 тисяч гривень бійцям, які виконують завдання на лінії боєзіткнення з противником на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною першого ешелону оборони або наступу до ротного опорного пункту включно. А також на території противника — у тому числі на території між позиціями військ рф та Сил оборони, на тимчасово окупованій території України.

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Теги: військова, постанова, доплата
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