45-річний волинянин вдарив чоловіка в інвалідному візку в обличчя і відібрав гаманець
Сьогодні, 13:20
Волинянина, підозрюваного у грабежі, взяли під варту.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
У Ковелі неодноразово судимий 45-річний волинянин силою відібрав
гаманець у 49-річного чоловіка з інвалідністю, який перебував у кріслі колісному. При цьому він ударив потерпілого в обличчя.
Це сталося удень 1 квітня 2024 року на вулиці Сагайдачного. Зловмисник вчинив новий злочин у період умовно-дострокового
звільнення від відбування покарання за вчинення попередніх.
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної
прокуратури йому повідомлено про підозру у вчиненні грабежу в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 186 КК України).
Суд обрав затриманому невдовзі після вчинення злочину зловмиснику
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Довідково: згідно із санкцією ч.4 ст. 186 КК України за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
У Ковелі неодноразово судимий 45-річний волинянин силою відібрав
гаманець у 49-річного чоловіка з інвалідністю, який перебував у кріслі колісному. При цьому він ударив потерпілого в обличчя.
Це сталося удень 1 квітня 2024 року на вулиці Сагайдачного. Зловмисник вчинив новий злочин у період умовно-дострокового
звільнення від відбування покарання за вчинення попередніх.
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної
прокуратури йому повідомлено про підозру у вчиненні грабежу в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 186 КК України).
Суд обрав затриманому невдовзі після вчинення злочину зловмиснику
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Довідково: згідно із санкцією ч.4 ст. 186 КК України за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.
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