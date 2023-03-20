45-річний волинянин вдарив чоловіка в інвалідному візку в обличчя і відібрав гаманець

Волинянина, підозрюваного у грабежі, взяли під варту.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.У Ковелі неодноразово судимий 45-річний волинянин силою відібравгаманець у 49-річного чоловіка з інвалідністю, який перебував у кріслі колісному. При цьому він ударив потерпілого в обличчя.Це сталося удень 1 квітня 2024 року на вулиці Сагайдачного. Зловмисник вчинив новий злочин у період умовно-достроковогозвільнення від відбування покарання за вчинення попередніх.За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружноїпрокуратури йому повідомлено про підозру у вчиненні грабежу в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 186 КК України).Суд обрав затриманому невдовзі після вчинення злочину зловмисникузапобіжний захід у вигляді тримання під вартою.згідно із санкцією ч.4 ст. 186 КК України за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.