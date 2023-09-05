У «Ягодині» службовий собака знайшов наркотики в пасажира автобуса

У «Ягодині» службовий собака знайшов наркотики в пасажира автобуса
Спробу незаконного переміщення через українсько-польський кордон
наркотичної речовини припинили сьогодні вночі прикордонники Волинського загону.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Під час огляду рейсового автобуса, який слідував до Польщі через пункт пропуску «Ягодин», відбулося спрацювання службового собаки на речі одного з пасажирів. Перевіривши сумки, оглядова група знайшла в наплічнику 61-річного жителя Полтавщини два згортки з речовиною рослинного походження, ймовірно марихуаною.

Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України прикордонники повідомили компетентні правоохоронні органи.
У «Ягодині» службовий собака знайшов наркотики в пасажира автобуса

Знайдену речовину встановленим порядком правоохоронці вилучили.
У «Ягодині» службовий собака знайшов наркотики в пасажира автобуса
У «Ягодині» службовий собака знайшов наркотики в пасажира автобуса
У «Ягодині» службовий собака знайшов наркотики в пасажира автобуса

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Теги: Ягодин, наркотики, прокуратура
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