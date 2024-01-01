РНБО: у росіян нема сил для наступу на Харків

Російська пропаганда продовжує поширювати фейки про «підготовку до здачі Харкова».Про це в телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.Завдаючи терористичних ударів по Харкову, росіяни одночасно посилюють «пропаганду страху» та спроби інформаційного впливу на цивільних мешканців міста.Пропагандистські ресурси рф продовжують інформаційну кампанію навколо Харкова. Наразі ворогом поширюється наратив, що нібито міська влада Харкова «готується до здачі міста російським військам». Мовляв, харківські чиновники збираються найближчим часом тікати з міста, вивозять цінні речі й документи, виводять кошти тощо.Центр уже повідомляв, що такими фейковими повідомленнями росіяни намагаються спровокувати серед харків’ян недовіру до органів влади, посіяти панічні настрої, аби якомога більше людей виїхало з міста.Насправді наразі. Сили оборони України на Харківському напрямку щодня посилюють оборонні споруди та готові до будь-яких дій ворога. На сьогодні загрози захоплення або оточення міста немає.«Не піддавайтеся на маніпуляції ворога. Довіряйте тільки верифікованим джерелам інформації», - закликали у ЦПД.