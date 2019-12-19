Стрілянина у столиці США: є загиблий і поранені

Стрілянина у столиці США: є загиблий і поранені
У Вашингтоні в окрузі Колумбія сталася стрілянина. Унаслідок одна людина загинула і п’ятеро отримали поранення, в тому числі двоє дітей.

Про це повідомляє Укрінформ.

Стрілянина сталася на північному сході округу. За попереднім розслідуванням, підозрювані вийшли з автомобіля і "почали стріляти в натовп" на вулиці.

Подробиць поки небагато, але офіційні особи підтвердили, що один чоловік загинув на місці події, а п'ятеро людей, у тому числі дев'ятирічна і 12-річна дитина, були доставлені до лікарні з пораненнями, що не загрожують життю.

Поліція оголосила в розшук машину, в якій, ймовірно, перебувають двоє стрільців, що зникли з місця події.

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Теги: стрілянина, США
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