На Волині зіткнулися два автомобілі: є постраждалі
Сьогодні, 11:15
На Горохівщині зіткнулися Mitsubishi та Toyota, є постраждалі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 10 квітня, на автодорозі у селі Терешківці.
Встановлено, що 50-річний житель Дніпропетровської області, керуючи автомобілем Mitsubishi Pajero Sport, зіткнувся з попутним пікапом Toyota Hilux, за кермом якого перебував 60-річний житель Горохівської громади.
Внаслідок ДТП обидва чоловіки отримали тілесні ушкодження, водія Mitsubishi Pajero госпіталізували у відділення неврології.
Транспортні засоби поліцейські вилучили, водії тверезі.
Слідчі відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 10 квітня, на автодорозі у селі Терешківці.
Встановлено, що 50-річний житель Дніпропетровської області, керуючи автомобілем Mitsubishi Pajero Sport, зіткнувся з попутним пікапом Toyota Hilux, за кермом якого перебував 60-річний житель Горохівської громади.
Внаслідок ДТП обидва чоловіки отримали тілесні ушкодження, водія Mitsubishi Pajero госпіталізували у відділення неврології.
Транспортні засоби поліцейські вилучили, водії тверезі.
Слідчі відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Стрілянина у столиці США: є загиблий і поранені
Сьогодні, 11:48
У Луцьку демонтують ще 5 закинутих блокпостів
Сьогодні, 11:31
На Волині зіткнулися два автомобілі: є постраждалі
Сьогодні, 11:15
На Львівщині вночі збили 6 крилатих ракет та 7 ударних дронів
Сьогодні, 10:51