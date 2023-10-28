На Волині зіткнулися два автомобілі: є постраждалі

На Горохівщині зіткнулися Mitsubishi та Toyota, є постраждалі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 10 квітня, на автодорозі у селі Терешківці.Встановлено, що 50-річний житель Дніпропетровської області, керуючи автомобілем Mitsubishi Pajero Sport, зіткнувся з попутним пікапом Toyota Hilux, за кермом якого перебував 60-річний житель Горохівської громади.Внаслідок ДТП обидва чоловіки отримали тілесні ушкодження, водія Mitsubishi Pajero госпіталізували у відділення неврології.Транспортні засоби поліцейські вилучили, водії тверезі.Слідчі відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Слідство триває.