На Волині розпочався грибний сезон

На Волині розпочався грибний сезон
На Іваничівщині стартував грибний сезон. Через теплу погоду, він розпочався значно раніше. Затятим грибникам нашого краю вдалося вже знайти перші грибочки. Зокрема, в лісах вже появилися маївки.

Днями на кілька грибних красенів натрапив Іван Божик. Своїми трофеями з “тихого полювання” він поділився у фейбук-групі “Грибники Волині”, - пише БУГ.

Чоловік зазначив, що гриби вдалося знайти в лісі колишнього Іваничівського району. Де саме не уточнив. Ймовірно, не захотів розсекречувати знайдені ним грибні місця.
На Волині розпочався грибний сезон
На Волині розпочався грибний сезон

Однак Іван зазначив, що під час першого цьогорічного “тихого полювання” йому вдалося знайти понад десяток маївок, або як їх ще називають травневі рядовки.

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Теги: Волинь, грибний сезон, Іваничівщина
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