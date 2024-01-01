Підпільні сигарети і спиртне довели волинянина до криміналу
Сьогодні, 18:45
За матеріалами Бюро економічної безпеки судитимуть волинянина, який зберігав фальсифіковані алкоголь та сигарети.
Про це у фейсбуці повідомляє ТУ БЕБ Волині.
Детективи БЕБ завершили досудове розслідування у справі щодо незаконного розповсюдження алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Встановлено жителя міста Володимира, який придбав контрафактну підакцизну продукцію через Інтернет. Підроблені товари чоловік зберігав у підсобному приміщенні.
Під час обшуків детективи вилучили 500 літрів лікеро-горілчаних виробів та сигарети, що мали маркування відомих брендів. Продукція була обклеєна марками акцизного податку з ознаками підробки.
За результатами проведеної судової технічної експертизи підтверджено, що марки акцизного податку за способами друку та спеціальними елементами захисту не відповідають встановленому зразку.
Також висновком експерта підтверджено, що спиртовмісні суміші виготовлені з порушенням встановлених технологічних вимог та не відповідають вимогам ДСТУ.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України Кримінальне провадження скеровано до суду з угодою про визнання винуватості.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Волинської обласної прокуратури.
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Про це у фейсбуці повідомляє ТУ БЕБ Волині.
Детективи БЕБ завершили досудове розслідування у справі щодо незаконного розповсюдження алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Встановлено жителя міста Володимира, який придбав контрафактну підакцизну продукцію через Інтернет. Підроблені товари чоловік зберігав у підсобному приміщенні.
Під час обшуків детективи вилучили 500 літрів лікеро-горілчаних виробів та сигарети, що мали маркування відомих брендів. Продукція була обклеєна марками акцизного податку з ознаками підробки.
За результатами проведеної судової технічної експертизи підтверджено, що марки акцизного податку за способами друку та спеціальними елементами захисту не відповідають встановленому зразку.
Також висновком експерта підтверджено, що спиртовмісні суміші виготовлені з порушенням встановлених технологічних вимог та не відповідають вимогам ДСТУ.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України Кримінальне провадження скеровано до суду з угодою про визнання винуватості.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Волинської обласної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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