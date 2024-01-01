Підпільні сигарети і спиртне довели волинянина до криміналу

За матеріалами Бюро економічної безпеки судитимуть волинянина, який зберігав фальсифіковані алкоголь та сигарети.Про це у фейсбуці повідомляє ТУ БЕБ Волині.Детективи БЕБ завершили досудове розслідування у справі щодота тютюнових виробів.Встановлено жителя міста Володимира, який придбав контрафактну підакцизну продукцію через Інтернет. Підроблені товари чоловік зберігав у підсобному приміщенні.Під час обшуків детективи вилучили 500 літрів лікеро-горілчаних виробів та сигарети, що мали маркування відомих брендів. Продукція була обклеєна марками акцизного податку з ознаками підробки.За результатами проведеної судової технічної експертизи підтверджено, що марки акцизного податку за способами друку та спеціальними елементами захисту не відповідають встановленому зразку.Також висновком експерта підтверджено, що спиртовмісні суміші виготовлені з порушенням встановлених технологічних вимог та не відповідають вимогам ДСТУ.Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України Кримінальне провадження скеровано до суду з угодою про визнання винуватості.Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Волинської обласної прокуратури.