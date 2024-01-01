Оператор морського дрона: «Sea Baby» можуть обнулити цілий флот ворога

Арміяможе запросто «закрити» багатомільярдний флот у портах базування, не даючи йому виконувати бойових завдань.Про це сказав співробітник військової контррозвідки СБУ, який керував морським дроном "Sea Baby", що вразив Кримський міст у 2023 році, повідомляє в телеграмі Кровна помста."Сотня-дві таких дронів може зробити флот тягарем, а не корисним інструментом у досягненні військових цілей, адже він просто не зможе нікуди рипнутись", - зазначив спецпризначенець СБУ.Він також поділився унікальною інформацією про нове покоління дронів "Sea Baby". Вони мають покращені аквадинамічні та технологічні характеристики і можуть проходити понад 1 тис. км. з більш ніж 1 тонним корисним навантаженням, несучи різні види озброєння.