На Волині прокуратура відсудила у сільради сто гектарів

На Волині прокуратура відсудила у сільради сто гектарів
Майже сто гектарів земель оборони у Ковельському районі на Волині повернуті державі.

Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Господарський суд Волинської області задоволив сім позовних заяв Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної військової адміністрації до Рівненської сільської ради Ковельського району про повернення державі земельних ділянок площею 91,87 га й вартістю 1,8 мільярда гривень, які належать до земель оборони і є прикордонною смугою уздовж українсько-польського кордону.

Прокурори в суді довели незаконність інвентаризації земельних ділянок, розташованих між кордоном та лінією прикордонних інженерних споруджень, як земель сільськогосподарського призначення, що обумовило подальше їх вибуття із державної власності.

Землі повернуті державі.

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Теги: земля, Волинь
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