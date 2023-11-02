На Волині прокуратура відсудила у сільради сто гектарів

Майже сто гектарів земель оборони у Ковельському районі на Волині повернуті державі.Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.Господарський суд Волинської області задоволив сім позовних заяв Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної військової адміністрації до Рівненської сільської ради Ковельського району про повернення державі земельних ділянок площею 91,87 га й вартістю 1,8 мільярда гривень, які належать до земель оборони і є прикордонною смугою уздовж українсько-польського кордону.Прокурори в суді довели, розташованих між кордоном та лінією прикордонних інженерних споруджень, як земель сільськогосподарського призначення, що обумовило подальше їх вибуття із державної власності.Землі повернуті державі.