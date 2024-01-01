Брати з Волині промишляли сутенерством на Рівненщині

Микола і Віктор Романюки із волинського села Смідин постали перед Здолбунівським судом за звинуваченням у сутенерстві.



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Як йдеться у вироку суду від, із жовтня 2023 року по лютий 2024 року Микола та Віктор Романюки неофіційно працювали таксистами, паралельно шукаючи жінок для заняття простутицією. За цей час вони познайомилися з двома жительками Здолбунова, яким запропонували роботу з надання сексуальних послуг. Жінки погодилися, тож брати шукали їм клієнтів, орендували приміщення та автомобілі для зустрічей з чоловіками.



Правоохоронці зафіксували щонайменше сім випадків, коли завербовані братами жінки надавали інтимні послуги. Робили вони це на автостоянці біля місцевого магазину в Здолбунові або у готелі «Зоря». У середньому жінки брали по 2 500 грн за свої послуги.



Відомо, що Микола та Віктор Романюки – уродженці села Смідин Волинської області, обидва одружені, з вищою освітою та раніше не судимі. Свою вину вони визнали.



Суддя Олег Кушнір визнав чоловіків винними за ч.2 ст.303 ККУ (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, вчинене за попередньою змовою щодо кількох осіб) й звільнив від покарання, якщо вони протягом року не вчинять нового кримінального правопорушення. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Братиіз волинського села Смідин постали перед Здолбунівським судом заПро це пише Zaxid.net Як йдеться у вироку суду від, із жовтня 2023 року по лютий 2024 року Микола та Віктор Романюки неофіційно працювали таксистами, паралельно шукаючи жінок для заняття простутицією. За цей час вони познайомилися з двома жительками Здолбунова, яким запропонували роботу з надання сексуальних послуг. Жінки погодилися, тож брати шукали їм клієнтів, орендували приміщення та автомобілі для зустрічей з чоловіками.Правоохоронці зафіксували щонайменше сім випадків, коли завербовані братами жінки надавали інтимні послуги. Робили вони це на автостоянці біля місцевого магазину в Здолбунові або у готелі «Зоря». У середньому жінки брали по 2 500 грн за свої послуги.Відомо, що Микола та Віктор Романюки – уродженці села Смідин Волинської області, обидва одружені, з вищою освітою та раніше не судимі. Свою вину вони визнали.Суддя Олег Кушнір визнав чоловіків винними за ч.2 ст.303 ККУ (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, вчинене за попередньою змовою щодо кількох осіб) й звільнив від покарання, якщо вони протягом року не вчинять нового кримінального правопорушення. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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