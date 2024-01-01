Брати з Волині промишляли сутенерством на Рівненщині

Брати з Волині промишляли сутенерством на Рівненщині
Брати Микола і Віктор Романюки із волинського села Смідин постали перед Здолбунівським судом за звинуваченням у сутенерстві.

Про це пише Zaxid.net.

Як йдеться у вироку суду від, із жовтня 2023 року по лютий 2024 року Микола та Віктор Романюки неофіційно працювали таксистами, паралельно шукаючи жінок для заняття простутицією. За цей час вони познайомилися з двома жительками Здолбунова, яким запропонували роботу з надання сексуальних послуг. Жінки погодилися, тож брати шукали їм клієнтів, орендували приміщення та автомобілі для зустрічей з чоловіками.

Правоохоронці зафіксували щонайменше сім випадків, коли завербовані братами жінки надавали інтимні послуги. Робили вони це на автостоянці біля місцевого магазину в Здолбунові або у готелі «Зоря». У середньому жінки брали по 2 500 грн за свої послуги.

Відомо, що Микола та Віктор Романюки – уродженці села Смідин Волинської області, обидва одружені, з вищою освітою та раніше не судимі. Свою вину вони визнали.

Суддя Олег Кушнір визнав чоловіків винними за ч.2 ст.303 ККУ (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, вчинене за попередньою змовою щодо кількох осіб) й звільнив від покарання, якщо вони протягом року не вчинять нового кримінального правопорушення. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, вирок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині прокуратура відсудила у сільради сто гектарів
Сьогодні, 17:35
Волинянка постачала секс-рабинь до борделів Європи і Азії
Сьогодні, 17:25
Брати з Волині промишляли сутенерством на Рівненщині
Сьогодні, 17:16
Драмтеатр у Луцьку кличе на концерт, присвячений Дню Європи
Сьогодні, 17:00
Британія не збиватиме дрони над Україною, як над Ізраїлем, через ризик «ескалації»
Сьогодні, 16:54
Схожі новини
На Волині ухилянт отримав 3 роки в’язниці На Волині ухилянт отримав 3 роки в’язниці
05 квітень, 18:01
За жорстоке вбивство жінки з дитиною в Житомирі нелюд отримав довічне За жорстоке вбивство жінки з дитиною в Житомирі нелюд отримав довічне
02 квітень, 11:27
На Волині суд виніс вирок адміністраторці Telegram-каналу, яка публікувала інформацію про видачу повісток до ТЦК На Волині суд виніс вирок адміністраторці Telegram-каналу, яка публікувала інформацію про видачу повісток до ТЦК
01 квітень, 13:33
Організатор банди кілерів зі Львова отримав довічне Організатор банди кілерів зі Львова отримав довічне
01 квітень, 12:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Оператор морського дрона: «Sea Baby» можуть обнулити цілий флот ворога
Сьогодні, 18:11
 0
Єдиний на території росії храм ПЦУ знищили бульдозером
Сьогодні, 17:52
 0
На Волині прокуратура відсудила у сільради сто гектарів
Сьогодні, 17:35
 0
Волинянка постачала секс-рабинь до борделів Європи і Азії
Сьогодні, 17:25
 0
Брати з Волині промишляли сутенерством на Рівненщині
Сьогодні, 17:16
 0
Медіа
відео
1/8