Волинянка постачала секс-рабинь до борделів Європи і Азії

На Волині правоохоронці викрили міжнародний. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.Про це у фейсбуці повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Оперативники Волинського прикордонного загону спільно зі співробітниками управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області, слідчими Володимирського районного відділу поліції, за процесуального керівництва Володимирської окружної прокуратури задокументовано незаконну діяльність громадянки України, яка вербувала дівчат та здійснювала їх переправлення до країн Європи та Арабських Еміратів з метою сексуальної експлуатації.В ході проведених оперативних заходів було встановлено, що впродовж двох останніх років 23-річна мешканка Волинської області, у співучасті з іншими особами, підшукувала молодих дівчат, які перебували в скрутному становищі та пропонувала їм високооплачувану роботу за кордоном. Надалі зловмисниця мала намір перевезти дівчат за кордон, де вони були змушені надавати інтимні послуги.Організаторку протиправної схеми затримали в пункті пропуску «Устилуг» під час переміщення через кордон дівчат, серед яких була й неповнолітня особа.За фактом торгівлі людьми, вчиненого з метою сексуальної експлуатації, в тому числі щодо неповнолітньої особи, слідчими внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.Сьогодні зловмисниці оголошено підозру за ч.3 ст.149 КК України (Торгівля людьми). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.Досудове розслідування триває.