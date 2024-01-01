Єдиний на території росії храм ПЦУ знищили бульдозером





Про це пише Святослава Скорохода.



За його словами, храм свого часу розбудовував та служив у ньому Митрополит Адриан. "На четвертому тижні Великого посту остання духовна барикада українського духу на росії знищена. Раніше на болотах була закрита українська бібліотека та ліквідована єдина організація української діаспори", – зазначив священнослужитель.



Він нагадав, що в Україні завжди було десятки тисяч храмів московського патріархату, а в країні-агресорі лише один храм ПЦУ. В 2016 році Ногінський районний суд виніс рішення про його знесення, бо будівля начебто заважає спокою місцевого населення.



"У 2013 році я рукопокладався в цьому храмі, а з 2008-го по 2015-й був прессекретарем Владики Адріана. Тому хочу сказати одне: ця українська святиня була про історію віри та опору російській владі та московській патріархії навіть там, де це здавалося зовсім неможливим!" – додав Святослав Скороход.



Журналіст Дмитро Казанський теж звернув увагу на той факт, росіяни не просто закрили, а саме зруйнували саму будівлю, в якій був храм ПЦУ. За його словами, потім ці ж люди ще висувають претензії щодо ставлення до УПЦ МП в Україні.



"Відповідь має бути симетричною – ніякої московської церкви тут бути більше не повинно. Тільки руйнувати храми, звичайно, не потрібно. Ми не варвари, на відміну від Z-мразі", – наголосив він.



Нагадаємо, у росії православна церква (РПЦ) наказала всьому своєму духовенству змінити літургію. Священники мають включити до неї провоєнні молитви на підтримку загарбницької війни проти України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ногінську Московської області бульдозером знищили єдиний на території росії храм ПЦУ, названий на честь Пресвятої Трійці.Про це пише Обозреватель з посиланням на клірика ПЦУЗа його словами, храм свого часу розбудовував та служив у ньому Митрополит. "На четвертому тижні Великого посту остання духовна барикада українського духу на росії знищена. Раніше на болотах була закрита українська бібліотека та ліквідована єдина організація української діаспори", – зазначив священнослужитель.Він нагадав, що в Україні завжди, а в країні-агресорі лише один храм ПЦУ. В 2016 році Ногінський районний суд виніс рішення про його знесення, бо будівля начебто заважає спокою місцевого населення."У 2013 році я рукопокладався в цьому храмі, а з 2008-го по 2015-й був прессекретарем Владики Адріана. Тому хочу сказати одне: ця українська святиня була про історію віри та опору російській владі та московській патріархії навіть там, де це здавалося зовсім неможливим!" – додав Святослав Скороход.Журналісттеж звернув увагу на той факт, росіяни не просто закрили, а саме зруйнували саму будівлю, в якій був храм ПЦУ. За його словами, потім ці ж люди ще висувають претензії щодо ставлення до УПЦ МП в Україні."Відповідь має бути симетричною – ніякої московської церкви тут бути більше не повинно. Тільки руйнувати храми, звичайно, не потрібно. Ми не варвари, на відміну від Z-мразі", – наголосив він.Нагадаємо, у росії православна церква (РПЦ) наказала всьому своєму духовенству змінити літургію. Священники мають включити до неї провоєнні молитви на підтримку загарбницької війни проти України.

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