Драмтеатр у Луцьку кличе на концерт, присвячений Дню Європи

Драмтеатр у Луцьку кличе на концерт, присвячений Дню Європи
Концерт «Вечір європейських мелодій» у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру відбудеться у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. Тараса Шевченка. До відзначення Дня Європи музиканти підготували твори відомих європейських і українських композиторів.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці театру.

"Запрошуємо глядачів на концерт, присвячений дню Європи! Приходьте на неповторний музичний захід, на якому зможете насолодитися оригінальним виконанням талановитих артистів та відчути атмосферу європейської культури. Відзначимо разом цей особливий день! Неймовірний настрій та незабутні враження гарантуємо!" - зазначають у театрі.

«Вечір європейських мелодій» - концерт, на якому звучатимуть як українські, так і зарубіжні хіти. Важливо показати мовою музики наскільки європейська культура є різноманітною, але одночасно глибинно пов’язана з нашою. Цей вечір стане черговим символом єднання України з державами, які нас підтримують і допомагають.

Коли?

Четвер, 9 травня о 18:00.

Тривалість концерту - 2 год 20 хв.
Драмтеатр у Луцьку кличе на концерт, присвячений Дню Європи

Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.

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Теги: театр, концерт, День Європи
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