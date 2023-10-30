Сільрада на Волині привласнила державну землю, - прокуратура

Сільрада на Волині привласнила державну землю, - прокуратура
На Волині прокурори наполягають на поверненні державі земель лісового фонду вартістю понад 17 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Камінь-Каширська окружна прокуратура звернулася до Господарського суду Волинської області із позовом в інтересах Волинської обласної військової адміністрації до Прилісненської сільської ради, аби витребувати у власність держави із незаконного володіння земельну ділянку площею 2,6 га та вартістю понад 17 мільйонів гривень.

Прокурори з’ясували, що ділянка, яка перебувала у постійному користуванні державного лісогосподарського підприємства, сільською радою без жодних правових підстав та за відсутності таких повноважень була зареєстрована як комунальна власність.

У суді прокурори наполягатимуть на поверненні її державі.

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Теги: прокуратура, суд
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