Волинянин постане перед судом за торгівлю алкоконтрафактом
Сьогодні, 14:46
За матеріалами Бюро економічної безпеки судитимуть мешканця Волині, який продавав контрафактний алкоголь.
Про це в телеграмі повідомляє БЕБ.
Детективи ТУ БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування щодо мешканця Волині, який незаконно продавав підакцизні товари.
Слідством встановлено особу, яка незаконно купувала та зберігала з метою збуту алкогольні напої та сигарети без марок акцизного податку. Також співробітники Бюро зафіксували факт реалізації незаконно виготовлених горілчаних виробів.
Під час обшуків детективи вилучили контрафактний товар, який мав маркування відомих брендів. Відповідно до висновку експерта, спиртовмісні суміші були виготовлені з порушенням встановлених технологічних вимог та не відповідали нормам ДСТУ.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут підакцизних товарів). Кримінальне провадження скеровано до суду з угодою про визнання винуватості.
Оперативний супровід здійснювали працівники Управління детективів із стратегічного захисту економіки. Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.
Нагадаємо, нещодавно детективи БЕБ викрили підпільний завод з виробництва елітного алкоголю у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в телеграмі повідомляє БЕБ.
Детективи ТУ БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування щодо мешканця Волині, який незаконно продавав підакцизні товари.
Слідством встановлено особу, яка незаконно купувала та зберігала з метою збуту алкогольні напої та сигарети без марок акцизного податку. Також співробітники Бюро зафіксували факт реалізації незаконно виготовлених горілчаних виробів.
Під час обшуків детективи вилучили контрафактний товар, який мав маркування відомих брендів. Відповідно до висновку експерта, спиртовмісні суміші були виготовлені з порушенням встановлених технологічних вимог та не відповідали нормам ДСТУ.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут підакцизних товарів). Кримінальне провадження скеровано до суду з угодою про визнання винуватості.
Оперативний супровід здійснювали працівники Управління детективів із стратегічного захисту економіки. Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.
Нагадаємо, нещодавно детективи БЕБ викрили підпільний завод з виробництва елітного алкоголю у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Футболістки з Волині вибороли путівку на Кубок світу
Сьогодні, 15:20
Волиняни навколішки зустріли Героя Миколу Лисика
Сьогодні, 15:03
Волинянин постане перед судом за торгівлю алкоконтрафактом
Сьогодні, 14:46
«Дію» можна буде використовувати як цифровий гаманець
Сьогодні, 14:29
Блокада кордону: найбільша черга фур – на «Ягодині»
Сьогодні, 14:12