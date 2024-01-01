Патрульні опублікували відео аварії на Волині

Патрульні опублікували відео аварії на Волині
Патрульні, які несуть службу на дорожній станції патрульної поліції на Волині, виявили ДТП. Інспектори відразу зреагували та почали надавати допомогу водіям, а також на місце події викликали відповідні служби.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.

З’ясувалося, що керманич, який керував легковиком марки Volkswagen Passat повертаючи ліворуч не надав переваги в русі автомобілю марки Mercedes Benz з причепом Boeckmann, який рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто в автопригоді не постраждав.

Щодо водія було складено два протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.



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Теги: ДТП, Волинь
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