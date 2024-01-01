Патрульні опублікували відео аварії на Волині

Патрульні, які несуть службу на дорожній станції патрульної поліції на Волині,. Інспектори відразу зреагували та почали надавати допомогу водіям, а також на місце події викликали відповідні служби.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.З’ясувалося, що керманич, який керував легковиком марки Volkswagen Passat повертаючи ліворуч не надав переваги в русі автомобілю марки Mercedes Benz з причепом Boeckmann, який рухався в зустрічному напрямку.Внаслідок ДТП обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто в автопригоді не постраждав.Щодо водія було складено два протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.