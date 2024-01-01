На Волині біля поста поліції сталася ДТП

На Волині біля поста поліції сталася ДТП
У селищі Маневичі поблизу поста поліції зіштовхнулися бус та легковий автомобіль.

ДТП сталася надвечір п’ятниці, 26 квітня, – повідомили у мережі очевидці, передає ВСН.

У результаті зіткнення бус та його причеп перекинулися. Легковик зазнав серйозних механічних ушкоджень.

На місці події працюють поліцейські та медики.

Інформації про постраждалих та що стало причиною ДТП, поки що немає.

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Теги: дтп, поліція
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