На Волині біля поста поліції сталася ДТП





ДТП сталася надвечір п’ятниці, 26 квітня, – повідомили у мережі очевидці, передає



У результаті зіткнення бус та його причеп перекинулися. Легковик зазнав серйозних механічних ушкоджень.



На місці події працюють поліцейські та медики.



Інформації про постраждалих та що стало причиною ДТП, поки що немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Маневичі поблизу поста поліції зіштовхнулися бус та легковий автомобіль.ДТП сталася надвечір п’ятниці, 26 квітня, – повідомили у мережі очевидці, передає ВСН У результаті зіткнення бус та його причеп перекинулися. Легковик зазнав серйозних механічних ушкоджень.На місці події працюють поліцейські та медики.Інформації про постраждалих та що стало причиною ДТП, поки що немає.

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