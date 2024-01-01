Митрополит Луцький та Волинський Михаїл розповів, коли закінчиться війна

Митрополит Луцький та Волинський Михаїл розповів, коли закінчиться війна
Митрополит Луцький та Волинський Михаїл переконаний, що українське суспільство ще не готове до закінчення війни.

Про це він розповів в інтерв'ю на телеканалі «Конкурент TV» у програмі «Теревені про Луцьк».

«Суспільство ще вариться. Як готовий продукт суспільство ще не виварилося. Ще йде процес готування суспільства, а значить буде війна. Бо війна закінчується тоді, коли хоче суспільство завершити війну. Або від небажання воювати йде не якісь домовленості, або від бажання перемогти, тобто хоче припинити війну. Не хоче воювати і хоче перемогти. Все для фронту, все для перемоги», – сказав владика.

Михаїл каже, що дивується нинішній ситуації, коли волонтери з усіх сил збирають кошти та допомогу, щоб відправити на фронт, а інші крадуть…

«Заробив на куртках, на яйцях... Яйця по 17 гривень... Питання в суспільства. То давайте визначимся: ми обкрадаємо армію чи ми снабжаємо армію?», – наголосив митрополит.

На його думку, українське суспільство ще не готове до перемоги у війні та до її закінчення.

«Суспільство формується та жаждить крові: одні помстою мо*калям, другим байдуже, вони втікають закордон – теж жажда крові, типу, байдуже, що вона проливається. Крові вже достатньо пролилося. Сьогодні треба задумуватися і припиняти цю кров. Я не бачу ще «швидкого одужання». Хочеш змінити світ – змінися сам. Хочещ когось спасти – спасися сам і біля тебе спасуться тисячі», – резумював Михаїл.

А щоб не втомлюватися від війни, то владика порадив полюбити Україну та військовослужбовців, які її захищають.

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Теги: Михаїл, війна
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