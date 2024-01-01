Волинські воїни продовжують винищувати загарбників: з’явилося відео
Сьогодні, 18:38
Військовослужбовці волинської 100-ї окремої механізованої бригади продовжують винищувати ворогів на новому напрямку.
Про це у телеграмі повідомила військова частина.
«Бійці підрозділу ударних безпілотників 100 омбр VORON 100 – вже на новому напрямку – продовжують справу очищення святої української землі від окупантської нечисті!» - йдеться у повідомленні.
«Сповнена мародерського ентузіазму група орків вешталася вулицями тимчасово окупованого населеного пункту. Зненацька відчувши внутрішню бентегу, покидьки вирішили перечекати небезпеку на автобусній зупинці. – Та вже незабаром саме там їм і було вручено іменні запрошення на концерт кобзона! Далі неодмінно буде!» - зазначили у військовій частині.
Нагадуємо, що триває збір на пекельні «подарунки» для окупантів від бійців 100 омбр. Зробити донат можна за цим посиланням.
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Про це у телеграмі повідомила військова частина.
«Бійці підрозділу ударних безпілотників 100 омбр VORON 100 – вже на новому напрямку – продовжують справу очищення святої української землі від окупантської нечисті!» - йдеться у повідомленні.
«Сповнена мародерського ентузіазму група орків вешталася вулицями тимчасово окупованого населеного пункту. Зненацька відчувши внутрішню бентегу, покидьки вирішили перечекати небезпеку на автобусній зупинці. – Та вже незабаром саме там їм і було вручено іменні запрошення на концерт кобзона! Далі неодмінно буде!» - зазначили у військовій частині.
Нагадуємо, що триває збір на пекельні «подарунки» для окупантів від бійців 100 омбр. Зробити донат можна за цим посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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