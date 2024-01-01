Волинські воїни продовжують винищувати загарбників: з’явилося відео

Військовослужбовці волинської 100-ї окремої механізованої бригадина новому напрямку.Про це у телеграмі повідомила військова частина.«Бійці підрозділу ударних безпілотників 100 омбр VORON 100 – вже на новому напрямку – продовжують справу очищення святої української землі від окупантської нечисті!» - йдеться у повідомленні.«Сповнена мародерського ентузіазму група орків вешталася вулицями тимчасово окупованого населеного пункту. Зненацька відчувши внутрішню бентегу, покидьки вирішили перечекати небезпеку на автобусній зупинці. – Та вже незабаром саме там їм і було вручено іменні запрошення на концерт кобзона! Далі неодмінно буде!» - зазначили у військовій частині.Нагадуємо, що триває збір на пекельні «подарунки» для окупантів від бійців 100 омбр. Зробити донат можна за цим