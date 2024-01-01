Волинські воїни продовжують винищувати загарбників: з’явилося відео

Волинські воїни продовжують винищувати загарбників: з’явилося відео
Військовослужбовці волинської 100-ї окремої механізованої бригади продовжують винищувати ворогів на новому напрямку.

Про це у телеграмі повідомила військова частина.

«Бійці підрозділу ударних безпілотників 100 омбр VORON 100 – вже на новому напрямку – продовжують справу очищення святої української землі від окупантської нечисті!» - йдеться у повідомленні.

«Сповнена мародерського ентузіазму група орків вешталася вулицями тимчасово окупованого населеного пункту. Зненацька відчувши внутрішню бентегу, покидьки вирішили перечекати небезпеку на автобусній зупинці. – Та вже незабаром саме там їм і було вручено іменні запрошення на концерт кобзона! Далі неодмінно буде!» - зазначили у військовій частині.



Нагадуємо, що триває збір на пекельні «подарунки» для окупантів від бійців 100 омбр. Зробити донат можна за цим посиланням.

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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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