Збирають підписи за звання Герой України для волинянина, який поліг під Бахмутом

Усіх небайдужих закликають підписати петицію до президентаіз проханням присвоїти звання Герой України загиблому воїнуз Волині.Петицію на сайті глави держави зареєструвавЄфімчук Антон Костянтинович народився 1967 року, і все життя проживав на Волині, в селі Баїв Луцького району, працював механіком. А 25 лютого 2022 року без вагань пішов добровольцем боронити рідний край. Був зарахований до 53 батальйону 100-окремої бригади територіальної оборони.Незважаючи на військову спеціальність – «водій», постійно ходив з побратимами на позиції, добами жив в окопах, під мінометними обстрілами, під постійними атаками нелюдів боронив рідну землю, захищаючи околиці міста Бахмут, сіл Іванівське, Хромове, Богданівка Бахмутського району Донецької області.Як розповіли побратими, у той чорний день - 28 травня 2023 року він мав право вибору- не піти на позиції, бо щойно прийшов з нуля, однак запропонував молодшому бійцю його замінити, та без відпочинку відбув на чергування, де й судилосьПідтримати петицію можна за цим