Збирають підписи за звання Герой України для волинянина, який поліг під Бахмутом

Збирають підписи за звання Герой України для волинянина, який поліг під Бахмутом
Усіх небайдужих закликають підписати петицію до президента Володимира Зеленського із проханням присвоїти звання Герой України загиблому воїну Антону Єфімчуку з Волині.

Петицію на сайті глави держави зареєстрував Андрій Карпук.

Єфімчук Антон Костянтинович народився 1967 року, і все життя проживав на Волині, в селі Баїв Луцького району, працював механіком. А 25 лютого 2022 року без вагань пішов добровольцем боронити рідний край. Був зарахований до 53 батальйону 100-окремої бригади територіальної оборони.

Незважаючи на військову спеціальність – «водій», постійно ходив з побратимами на позиції, добами жив в окопах, під мінометними обстрілами, під постійними атаками нелюдів боронив рідну землю, захищаючи околиці міста Бахмут, сіл Іванівське, Хромове, Богданівка Бахмутського району Донецької області.

Як розповіли побратими, у той чорний день - 28 травня 2023 року він мав право вибору- не піти на позиції, бо щойно прийшов з нуля, однак запропонував молодшому бійцю його замінити, та без відпочинку відбув на чергування, де й судилось прийняти свій останній бій.

Підтримати петицію можна за цим посиланням.

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Теги: загиблі, війна
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