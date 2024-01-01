Збирають підписи за звання Герой України для волинянина, який поліг під Бахмутом
Сьогодні, 18:12
Усіх небайдужих закликають підписати петицію до президента Володимира Зеленського із проханням присвоїти звання Герой України загиблому воїну Антону Єфімчуку з Волині.
Петицію на сайті глави держави зареєстрував Андрій Карпук.
Єфімчук Антон Костянтинович народився 1967 року, і все життя проживав на Волині, в селі Баїв Луцького району, працював механіком. А 25 лютого 2022 року без вагань пішов добровольцем боронити рідний край. Був зарахований до 53 батальйону 100-окремої бригади територіальної оборони.
Незважаючи на військову спеціальність – «водій», постійно ходив з побратимами на позиції, добами жив в окопах, під мінометними обстрілами, під постійними атаками нелюдів боронив рідну землю, захищаючи околиці міста Бахмут, сіл Іванівське, Хромове, Богданівка Бахмутського району Донецької області.
Як розповіли побратими, у той чорний день - 28 травня 2023 року він мав право вибору- не піти на позиції, бо щойно прийшов з нуля, однак запропонував молодшому бійцю його замінити, та без відпочинку відбув на чергування, де й судилось прийняти свій останній бій.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
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Петицію на сайті глави держави зареєстрував Андрій Карпук.
Єфімчук Антон Костянтинович народився 1967 року, і все життя проживав на Волині, в селі Баїв Луцького району, працював механіком. А 25 лютого 2022 року без вагань пішов добровольцем боронити рідний край. Був зарахований до 53 батальйону 100-окремої бригади територіальної оборони.
Незважаючи на військову спеціальність – «водій», постійно ходив з побратимами на позиції, добами жив в окопах, під мінометними обстрілами, під постійними атаками нелюдів боронив рідну землю, захищаючи околиці міста Бахмут, сіл Іванівське, Хромове, Богданівка Бахмутського району Донецької області.
Як розповіли побратими, у той чорний день - 28 травня 2023 року він мав право вибору- не піти на позиції, бо щойно прийшов з нуля, однак запропонував молодшому бійцю його замінити, та без відпочинку відбув на чергування, де й судилось прийняти свій останній бій.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
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