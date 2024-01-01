Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 квітня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0,-2°, вдень 15-17° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0,-3°, вдень 12-17° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 27 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0,-2°, вдень 15-17° тепла.Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0,-3°, вдень 12-17° тепла.

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