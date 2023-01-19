У громаді на Волині до п’яти ліцеїв не набиратимуть учнів 10 класів





Відповідне рішення про освітню реформу прийняли на засіданні виконкому 25 квітня, пише



Нагадаємо, напередодні на пресконференції детально розповіли про те, як впроваджуватимуться нові освітні моделі щодо створення академічного профільного ліцею ім. Олександра Цинкаловського, який увійшов у 25 передпілотних проєктів зі всієї України.



Відтак на виконкомі вирішили припинити набір учнів до 10-их класів у 2024-2025 навчальному році в ліцеях Володимир-Волинської міської територіальної громади №1, №2, №3, №5 імені Анатолія Кореневського та села Суходоли.



Також у проєкті рішення йшлося про рекомендацію провести оптимізацію штату та чисельності працівників, які працюють на неповну ставку та дохід, яких не перевищує мінімальної заробітної плати до 1-го червня 2024 року.



Як розповіла начальниця відділу освіти Наталія Митошоп, це є лише рекомендації, кожен керівник закладу освіти прийматиме рішення самостійно, в даному рішенні не йдеться про масове звільнення вчителів.



«Оскільки у нас є молоді педагоги, які приходять, але вони не мають повної ставки. Вони можуть отримати 8 чи 12 годин, коли на паралелі старший вчитель може мати 30 годин. Молоді педагоги не хочуть затримуватися в закладах освіти. Нині у наших закладах працює 13% педагогів, яким 65 і більше років. Надалі у нас можуть виникнути проблеми із недобором вчителів математики, фізики, хімії, саме точних наук. Вона виникає уже, оскільки молодий педагог не залишиться на зарплату 6 тисяч гривень на місяць», – зазначила начальниця відділу освіти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Починаючи з 2024-2025 років, у зв’язку з реформуванням старшої профільної школи у громаді Володимира, до ліцеїв №1, 2, 3, 5 та с. Суходоли не набиратимуть учнів 10 класів. Усі, хто хоче здобути середню освіту у школі, повинні будуть перейти до профільного академічного ліцею ім. О. Цинкаловського.Відповідне рішення про освітню реформу прийняли на засіданні виконкому 25 квітня, пише БУГ Нагадаємо, напередодні на пресконференції детально розповіли про те, як впроваджуватимуться нові освітні моделі щодо створення академічного профільного ліцею ім. Олександра Цинкаловського, який увійшов у 25 передпілотних проєктів зі всієї України.Відтак на виконкомі вирішили припинити набір учнів до 10-их класів у 2024-2025 навчальному році в ліцеях Володимир-Волинської міської територіальної громади №1, №2, №3, №5 імені Анатолія Кореневського та села Суходоли.Також у проєкті рішення йшлося про рекомендацію провести оптимізацію штату та чисельності працівників, які працюють на неповну ставку та дохід, яких не перевищує мінімальної заробітної плати до 1-го червня 2024 року.Як розповіла начальниця відділу освіти, це є лише рекомендації, кожен керівник закладу освіти прийматиме рішення самостійно, в даному рішенні не йдеться про масове звільнення вчителів.«Оскільки у нас є молоді педагоги, які приходять, але вони не мають повної ставки. Вони можуть отримати 8 чи 12 годин, коли на паралелі старший вчитель може мати 30 годин. Молоді педагоги не хочуть затримуватися в закладах освіти. Нині у наших закладах працює 13% педагогів, яким 65 і більше років. Надалі у нас можуть виникнути проблеми із недобором вчителів математики, фізики, хімії, саме точних наук. Вона виникає уже, оскільки молодий педагог не залишиться на зарплату 6 тисяч гривень на місяць», – зазначила начальниця відділу освіти.

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