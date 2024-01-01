П’яний водій тицяв волинським патрульним $100

П’яний водій тицяв волинським патрульним $100
Волинські патрульні, які несуть службу на стаціонарному посту зупинили автомобіль Peugeot, який рухався з технічною несправністю. Під час спілкування інспектори помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.

Чоловіку було запропоновано пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому порядку. Щоправда, проходити освідування на місці події чи у медзакладі громадянин відмовився.

Патрульні взялися складати адмінматеріали на водія, однак він почав пропонувати їм неправомірну вигоду. Попри неодноразові попередження громадянин продовжував свої неправомірні дії та передав свій документ у якому були грошові кошти в розмірі ста доларів.

Патрульні склали на правопорушника протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп'яніння) КУпАП, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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Теги: хабар, Волинь
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