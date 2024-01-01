Помер підліток, якого вразило струмом на залізниці в Луцьку

Помер підліток, якого вразило струмом на залізниці в Луцьку
У лікарні зупинилося серце 14-річного лучанина, якого вчора, 25 квітня, вразило струмом на залізничному вагоні.

Про це інформує Суспільне з посиланням на медичного директора обласної дитячої лікарні Ігоря Дородних.

"У хлопця медики діагностували 73% глибоких опіків тіла. У дитини були важкі опіки голови, шиї, тулуба і кінцівок. Стан підлітка був вкрай важкий, критичний", — каже медик.

За словами Ігоря Дородних, лікарі до останнього боролися за стабілізацію стану підлітка. Він додав, упродовж року – це уже п'ятий випадок із травмами, отриманими внаслідок уражень високовольтними електричними лініями, в області.

Рятувальники знімали хлопця даху вагона

Рятувальники дістали лучанина з вагона, на який він впав, коли зачепився за високовольтну контактну лінію – йдеться про напругу понад 10 000 вольтів, говорить речник управління ДСНС в області Володимир Нестеров.

"Ми зачекали поки буде відключення електропостачання лінії високої напруги. Наші співробітники піднялися конструкціями вагона на дах. Підліток був при свідомості. Його закріпили на жорстких ношах і за допомогою мотузки обережно транспортували", — говорить Володимир Нестеров.

Правоохоронці з'ясовують обставини події

Зі слів провідної інспекторки сектору комунікацій Нацполіції Волині Марини Балдич, подію кваліфікують, як нещасний випадок.

"Попередньо відомо, що 14-річний хлопець виліз на товарний вагон, аби не впасти, схопився за лінію електропередач. Цей факт поліція зареєструвала у журналі єдиного обліку заяв та повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події", — говорить Марина Балдич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: смерть, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
П’яний водій тицяв волинським патрульним $100
Сьогодні, 18:02
У громаді на Волині завтра проведуть в останню путь полеглого краянина
Сьогодні, 17:59
Помер підліток, якого вразило струмом на залізниці в Луцьку
Сьогодні, 17:33
На Волині поранили водія авто, який не зупинився на блокпосту
Сьогодні, 17:24
Волиняни завтра прощатимуться із Героєм Валерієм Петльовським
Сьогодні, 17:12
Схожі новини
На Луганщині загинув воїн з Волині Ігор Клапіюк На Луганщині загинув воїн з Волині Ігор Клапіюк
21 квітень, 11:03
У місті на Волині BMW врізався в дерево, загинули двоє людей У місті на Волині BMW врізався в дерево, загинули двоє людей
21 квітень, 09:41
Від отриманих на війні поранень помер воїн з Волині Олександр Мажула Від отриманих на війні поранень помер воїн з Волині Олександр Мажула
19 квітень, 20:57
У замкненій квартирі в Луцьку знайшли труп У замкненій квартирі в Луцьку знайшли труп
17 квітень, 18:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські воїни продовжують винищувати загарбників: з’явилося відео
Сьогодні, 18:38
 0
Збирають підписи за звання Герой України для волинянина, який поліг під Бахмутом
Сьогодні, 18:12
 0
П’яний водій тицяв волинським патрульним $100
Сьогодні, 18:02
 0
У громаді на Волині завтра проведуть в останню путь полеглого краянина
Сьогодні, 17:59
 0
Помер підліток, якого вразило струмом на залізниці в Луцьку
Сьогодні, 17:33
 0
Медіа
відео
1/8