Помер підліток, якого вразило струмом на залізниці в Луцьку

вразило струмом на залізничному вагоні.



Про це інформує Ігоря Дородних.



"У хлопця медики діагностували 73% глибоких опіків тіла. У дитини були важкі опіки голови, шиї, тулуба і кінцівок. Стан підлітка був вкрай важкий, критичний", — каже медик.



За словами Ігоря Дородних, лікарі до останнього боролися за стабілізацію стану підлітка. Він додав, упродовж року – це уже п'ятий випадок із травмами, отриманими внаслідок уражень високовольтними електричними лініями, в області.



Рятувальники знімали хлопця даху вагона



Рятувальники дістали лучанина з вагона, на який він впав, коли зачепився за високовольтну контактну лінію – йдеться про напругу понад 10 000 вольтів, говорить речник управління ДСНС в області Володимир Нестеров.



"Ми зачекали поки буде відключення електропостачання лінії високої напруги. Наші співробітники піднялися конструкціями вагона на дах. Підліток був при свідомості. Його закріпили на жорстких ношах і за допомогою мотузки обережно транспортували", — говорить Володимир Нестеров.



Правоохоронці з'ясовують обставини події



Зі слів провідної інспекторки сектору комунікацій Нацполіції Волині Марини Балдич, подію кваліфікують, як нещасний випадок.



"Попередньо відомо, що 14-річний хлопець виліз на товарний вагон, аби не впасти, схопився за лінію електропередач. Цей факт поліція зареєструвала у журналі єдиного обліку заяв та повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події", — говорить Марина Балдич.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У лікарні зупинилося серце 14-річного лучанина, якого вчора, 25 квітня,Про це інформує Суспільне з посиланням на медичного директора обласної дитячої лікарні"У хлопця73% глибоких опіків тіла. У дитини були важкі опіки голови, шиї, тулуба і кінцівок. Стан підлітка був вкрай важкий, критичний", — каже медик.За словами Ігоря Дородних, лікарі до останнього боролися за стабілізацію стану підлітка. Він додав, упродовж року – це уже п'ятий випадок із травмами, отриманими внаслідок уражень високовольтними електричними лініями, в області.Рятувальники дістали лучанина з вагона, на який він впав, коли зачепився за високовольтну контактну лінію – йдеться про напругу понад 10 000 вольтів, говорить речник управління ДСНС в області"Ми зачекали поки буде відключення електропостачання лінії високої напруги. Наші співробітники піднялися конструкціями вагона на дах. Підліток був при свідомості. Його закріпили на жорстких ношах і за допомогою мотузки обережно транспортували", — говорить Володимир Нестеров.Зі слів провідної інспекторки сектору комунікацій Нацполіції Волині, подію кваліфікують, як нещасний випадок."Попередньо відомо, що 14-річний хлопець виліз на товарний вагон, аби не впасти, схопився за лінію електропередач. Цей факт поліція зареєструвала у журналі єдиного обліку заяв та повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події", — говорить Марина Балдич.

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