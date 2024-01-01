Помер підліток, якого вразило струмом на залізниці в Луцьку
Сьогодні, 17:33
У лікарні зупинилося серце 14-річного лучанина, якого вчора, 25 квітня, вразило струмом на залізничному вагоні.
Про це інформує Суспільне з посиланням на медичного директора обласної дитячої лікарні Ігоря Дородних.
"У хлопця медики діагностували 73% глибоких опіків тіла. У дитини були важкі опіки голови, шиї, тулуба і кінцівок. Стан підлітка був вкрай важкий, критичний", — каже медик.
За словами Ігоря Дородних, лікарі до останнього боролися за стабілізацію стану підлітка. Він додав, упродовж року – це уже п'ятий випадок із травмами, отриманими внаслідок уражень високовольтними електричними лініями, в області.
Рятувальники знімали хлопця даху вагона
Рятувальники дістали лучанина з вагона, на який він впав, коли зачепився за високовольтну контактну лінію – йдеться про напругу понад 10 000 вольтів, говорить речник управління ДСНС в області Володимир Нестеров.
"Ми зачекали поки буде відключення електропостачання лінії високої напруги. Наші співробітники піднялися конструкціями вагона на дах. Підліток був при свідомості. Його закріпили на жорстких ношах і за допомогою мотузки обережно транспортували", — говорить Володимир Нестеров.
Правоохоронці з'ясовують обставини події
Зі слів провідної інспекторки сектору комунікацій Нацполіції Волині Марини Балдич, подію кваліфікують, як нещасний випадок.
"Попередньо відомо, що 14-річний хлопець виліз на товарний вагон, аби не впасти, схопився за лінію електропередач. Цей факт поліція зареєструвала у журналі єдиного обліку заяв та повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події", — говорить Марина Балдич.
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Про це інформує Суспільне з посиланням на медичного директора обласної дитячої лікарні Ігоря Дородних.
"У хлопця медики діагностували 73% глибоких опіків тіла. У дитини були важкі опіки голови, шиї, тулуба і кінцівок. Стан підлітка був вкрай важкий, критичний", — каже медик.
За словами Ігоря Дородних, лікарі до останнього боролися за стабілізацію стану підлітка. Він додав, упродовж року – це уже п'ятий випадок із травмами, отриманими внаслідок уражень високовольтними електричними лініями, в області.
Рятувальники знімали хлопця даху вагона
Рятувальники дістали лучанина з вагона, на який він впав, коли зачепився за високовольтну контактну лінію – йдеться про напругу понад 10 000 вольтів, говорить речник управління ДСНС в області Володимир Нестеров.
"Ми зачекали поки буде відключення електропостачання лінії високої напруги. Наші співробітники піднялися конструкціями вагона на дах. Підліток був при свідомості. Його закріпили на жорстких ношах і за допомогою мотузки обережно транспортували", — говорить Володимир Нестеров.
Правоохоронці з'ясовують обставини події
Зі слів провідної інспекторки сектору комунікацій Нацполіції Волині Марини Балдич, подію кваліфікують, як нещасний випадок.
"Попередньо відомо, що 14-річний хлопець виліз на товарний вагон, аби не впасти, схопився за лінію електропередач. Цей факт поліція зареєструвала у журналі єдиного обліку заяв та повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події", — говорить Марина Балдич.
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