На Волині поранили водія авто, який не зупинився на блокпосту
Сьогодні, 17:24
Військові були змушені стріляти у Ковельському районі, оскільки автомобіль не зупинився на блокпосту. Водій отримав поранення.
Про це з посиланням на власні джерела пише інформагентство Волинські Новини.
Інцидент стався у четвер, 25 квітня, у селищі Стара Вижівка.
Як повідомили у коментарі в Державному бюро розслідувань, працівники ДБР розслідують інцидент, який стався минулої ночі у Старій Вижівці.
Правоохоронці відкрили вогонь по автівці, яка на їхню вимогу не зупинилася на блокпосту. Внаслідок інциденту поранення отримав водій автомобіля.
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ДБР зареєструвало кримінальне провадження за статтею 414 КК України-порушення правил поводження зі зброєю. Проведено комплекс необхідних першочергових слідчих дій, призначено експертизи. Встановлюються всі обставини інциденту.
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Про це з посиланням на власні джерела пише інформагентство Волинські Новини.
Інцидент стався у четвер, 25 квітня, у селищі Стара Вижівка.
Як повідомили у коментарі в Державному бюро розслідувань, працівники ДБР розслідують інцидент, який стався минулої ночі у Старій Вижівці.
Правоохоронці відкрили вогонь по автівці, яка на їхню вимогу не зупинилася на блокпосту. Внаслідок інциденту поранення отримав водій автомобіля.
ЧИТАТИ ЩЕ: У Луцьку демонтують ще 5 закинутих блокпостів
ДБР зареєструвало кримінальне провадження за статтею 414 КК України-порушення правил поводження зі зброєю. Проведено комплекс необхідних першочергових слідчих дій, призначено експертизи. Встановлюються всі обставини інциденту.
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