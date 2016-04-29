На Волині поранили водія авто, який не зупинився на блокпосту

На Волині поранили водія авто, який не зупинився на блокпосту
Військові були змушені стріляти у Ковельському районі, оскільки автомобіль не зупинився на блокпосту. Водій отримав поранення.

Про це з посиланням на власні джерела пише інформагентство Волинські Новини.

Інцидент стався у четвер, 25 квітня, у селищі Стара Вижівка.

Як повідомили у коментарі в Державному бюро розслідувань, працівники ДБР розслідують інцидент, який стався минулої ночі у Старій Вижівці.

Правоохоронці відкрили вогонь по автівці, яка на їхню вимогу не зупинилася на блокпосту. Внаслідок інциденту поранення отримав водій автомобіля.

ЧИТАТИ ЩЕ: У Луцьку демонтують ще 5 закинутих блокпостів

ДБР зареєструвало кримінальне провадження за статтею 414 КК України-порушення правил поводження зі зброєю. Проведено комплекс необхідних першочергових слідчих дій, призначено експертизи. Встановлюються всі обставини інциденту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: стрілянина, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У громаді на Волині завтра проведуть в останню путь полеглого краянина
Сьогодні, 17:59
Помер підліток, якого вразило струмом на залізниці в Луцьку
Сьогодні, 17:33
На Волині поранили водія авто, який не зупинився на блокпосту
Сьогодні, 17:24
Волиняни завтра прощатимуться із Героєм Валерієм Петльовським
Сьогодні, 17:12
До толоки у Луцькій громаді долучилося майже дві тисячі людей
Сьогодні, 16:50
Схожі новини
Стрілянина у Житомирі: є поранений Стрілянина у Житомирі: є поранений
27 березень, 12:33
У Миколаєві поліцейський 7 разів вистрелив у місцевого мешканця У Миколаєві поліцейський 7 разів вистрелив у місцевого мешканця
29 квітень, 2016, 07:34
Під Києвом поліцейський вистрілив у чоловіка, рятуючи свою колегу Під Києвом поліцейський вистрілив у чоловіка, рятуючи свою колегу
25 квітень, 2016, 00:32
Добрі люди спалили багатоцільовий гелікоптер на аеродромі в Москві Добрі люди спалили багатоцільовий гелікоптер на аеродромі в Москві
Сьогодні, 15:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські воїни продовжують винищувати загарбників: з’явилося відео
Сьогодні, 18:38
 0
Збирають підписи за звання Герой України для волинянина, який поліг під Бахмутом
Сьогодні, 18:12
 0
П’яний водій тицяв волинським патрульним $100
Сьогодні, 18:02
 0
У громаді на Волині завтра проведуть в останню путь полеглого краянина
Сьогодні, 17:59
 0
Помер підліток, якого вразило струмом на залізниці в Луцьку
Сьогодні, 17:33
 0
Медіа
відео
1/8