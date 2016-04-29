На Волині поранили водія авто, який не зупинився на блокпосту





Про це з посиланням на власні джерела пише інформагентство



Інцидент стався у четвер, 25 квітня, у селищі Стара Вижівка.



Як повідомили у коментарі в Державному бюро розслідувань, працівники ДБР розслідують інцидент, який стався минулої ночі у Старій Вижівці.



Правоохоронці відкрили вогонь по автівці, яка на їхню вимогу не зупинилася на блокпосту. Внаслідок інциденту поранення отримав водій автомобіля.



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ДБР зареєструвало кримінальне провадження за статтею 414 КК України-порушення правил поводження зі зброєю. Проведено комплекс необхідних першочергових слідчих дій, призначено експертизи. Встановлюються всі обставини інциденту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військові були змушені стріляти у Ковельському районі, оскільки автомобіль не зупинився на блокпосту. Водій отримав поранення.Про це з посиланням на власні джерела пише інформагентство Волинські Новини Інцидент стався у четвер, 25 квітня, у селищі Стара Вижівка.Як повідомили у коментарі в Державному бюро розслідувань, працівники ДБР розслідують інцидент, який стався минулої ночі у Старій Вижівці.Правоохоронці відкрили вогонь по автівці, яка на їхню вимогу не зупинилася на блокпосту. Внаслідок інциденту поранення отримав водій автомобіля.ДБР зареєструвало кримінальне провадження за статтею 414 КК України-порушення правил поводження зі зброєю. Проведено комплекс необхідних першочергових слідчих дій, призначено експертизи. Встановлюються всі обставини інциденту.

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