До толоки у Луцькій громаді долучилося майже дві тисячі людей





Під час першого дня у міській толоці взяло участь майже дві тисячі людей, розповіла Оксана Лисак.



17-річна студентка Волинського національного університету імені Лесі Українки Вікторія Петрівська прибирала місто разом з одногрупниками.



"Нас п’ятеро, ми прибирали парк. Було цікаво і водночас важко. Зібрали велику кількість сміття: від різних пляшок до одягу", — каже учасниця толоки Вікторія Петрівська.



Кожна група студентів була закріплена за окремою територією. Студент Ігор Соколовський вперше прибирав Луцьк.



"Це дуже добре, коли ми можемо зібратися разом зі студентами та зробити наше місто чистішим", — говорить учасник толоки.



За словами співорганізатора толоки Сергія Омельчука, прибирати територію Луцької громади запросили працівників державних та природоохоронних структур, підприємств та місцевих жителів. Зокрема, у прибережній зоні річки Сапалаївка сміття збирала майже сотня людей.



"Це територія дитячої залізниці. Ця локація, в принципі, прибрана, але ми поприбираємо сміття з середини вагонів і хочемо їх позакривати, бо їх регулярно нищать, вибивають вікна", — каже Сергій Омельчук.



Толока у Луцькій громаді триватиме два дні, впродовж яких прибиратимуть парки та сквери Луцька, прибережні території річок та ставків, ботанічний сад, локації у селах та селищах громади, говорить начальниця відділу екології Луцької міськради Оксана Лисак. Додає: зібране під час толоки сміття вивезуть на полігон твердих побутових відходів у Брище.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 26 та 27 квітня у Луцькій громаді відбувається передвеликодня толока "Час (на)дії". Для прибирання визначили 40 локацій.Під час першого дня у міській толоці взяло участь майже дві тисячі людей, розповіла Суспільному начальниця відділу екології Луцької міської ради17-річна студентка Волинського національного університету імені Лесі Українкиприбирала місто разом з одногрупниками."Нас п’ятеро, ми прибирали парк. Було цікаво і водночас важко. Зібрали велику кількість сміття: від різних пляшок до одягу", — каже учасниця толоки Вікторія Петрівська.Кожна група студентів була закріплена за окремою територією. Студентвперше прибирав Луцьк."Це дуже добре, коли ми можемо зібратися разом зі студентами та зробити наше місто чистішим", — говорить учасник толоки.За словами співорганізатора толоки, прибирати територію Луцької громади запросили працівників державних та природоохоронних структур, підприємств та місцевих жителів. Зокрема, у прибережній зоні річки Сапалаївка сміття збирала майже сотня людей."Це територія дитячої залізниці. Ця локація, в принципі, прибрана, але ми поприбираємо сміття з середини вагонів і хочемо їх позакривати, бо їх регулярно нищать, вибивають вікна", — каже Сергій Омельчук.Толока у Луцькій громаді триватиме два дні, впродовж яких прибиратимуть парки та сквери Луцька, прибережні території річок та ставків, ботанічний сад, локації у селах та селищах громади, говорить начальниця відділу екології Луцької міськради Оксана Лисак. Додає: зібране під час толоки сміття вивезуть на полігон твердих побутових відходів у Брище.

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