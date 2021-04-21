До толоки у Луцькій громаді долучилося майже дві тисячі людей

До толоки у Луцькій громаді долучилося майже дві тисячі людей
26 та 27 квітня у Луцькій громаді відбувається передвеликодня толока "Час (на)дії". Для прибирання визначили 40 локацій.

Під час першого дня у міській толоці взяло участь майже дві тисячі людей, розповіла Суспільному начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак.

17-річна студентка Волинського національного університету імені Лесі Українки Вікторія Петрівська прибирала місто разом з одногрупниками.
До толоки у Луцькій громаді долучилося майже дві тисячі людей

"Нас п’ятеро, ми прибирали парк. Було цікаво і водночас важко. Зібрали велику кількість сміття: від різних пляшок до одягу", — каже учасниця толоки Вікторія Петрівська.

Кожна група студентів була закріплена за окремою територією. Студент Ігор Соколовський вперше прибирав Луцьк.
До толоки у Луцькій громаді долучилося майже дві тисячі людей

"Це дуже добре, коли ми можемо зібратися разом зі студентами та зробити наше місто чистішим", — говорить учасник толоки.

За словами співорганізатора толоки Сергія Омельчука, прибирати територію Луцької громади запросили працівників державних та природоохоронних структур, підприємств та місцевих жителів. Зокрема, у прибережній зоні річки Сапалаївка сміття збирала майже сотня людей.
До толоки у Луцькій громаді долучилося майже дві тисячі людей

"Це територія дитячої залізниці. Ця локація, в принципі, прибрана, але ми поприбираємо сміття з середини вагонів і хочемо їх позакривати, бо їх регулярно нищать, вибивають вікна", — каже Сергій Омельчук.

Толока у Луцькій громаді триватиме два дні, впродовж яких прибиратимуть парки та сквери Луцька, прибережні території річок та ставків, ботанічний сад, локації у селах та селищах громади, говорить начальниця відділу екології Луцької міськради Оксана Лисак. Додає: зібране під час толоки сміття вивезуть на полігон твердих побутових відходів у Брище.

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Теги: Луцька громада, толока
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