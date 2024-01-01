Волиняни завтра прощатимуться із Героєм Валерієм Петльовським
Сьогодні, 17:12
В Олицькій громаді на Волині завтра, 27 квітня, проведуть в останню путь полеглого військовослужбовця Валерія Петльовського.
Про це у фейсбуці повідомила Олицька селищна рада.
Прощання з Героєм відбудеться завтра, 27 квітня, об 11:00 за адресою: село Хром'яків, вулиця Хліборобська, 2 А.
Відспівування воїна Валерія відбудеться також завтра орієнтовно о 12:00 в Свято-Михайлівському храмі села Дерно.
Поховають воїна на місцевому кладовищі села Хром'яків.
«Вічна та світла пам'ять Герою! Царство небесне!» - зазначили у селищній раді.
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Про це у фейсбуці повідомила Олицька селищна рада.
Прощання з Героєм відбудеться завтра, 27 квітня, об 11:00 за адресою: село Хром'яків, вулиця Хліборобська, 2 А.
Відспівування воїна Валерія відбудеться також завтра орієнтовно о 12:00 в Свято-Михайлівському храмі села Дерно.
Поховають воїна на місцевому кладовищі села Хром'яків.
«Вічна та світла пам'ять Герою! Царство небесне!» - зазначили у селищній раді.
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