Волиняни завтра прощатимуться із Героєм Валерієм Петльовським

Волиняни завтра прощатимуться із Героєм Валерієм Петльовським
В Олицькій громаді на Волині завтра, 27 квітня, проведуть в останню путь полеглого військовослужбовця Валерія Петльовського.

Про це у фейсбуці повідомила Олицька селищна рада.

Прощання з Героєм відбудеться завтра, 27 квітня, об 11:00 за адресою: село Хром'яків, вулиця Хліборобська, 2 А.

Відспівування воїна Валерія відбудеться також завтра орієнтовно о 12:00 в Свято-Михайлівському храмі села Дерно.

Поховають воїна на місцевому кладовищі села Хром'яків.

«Вічна та світла пам'ять Герою! Царство небесне!» - зазначили у селищній раді.

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Теги: загиблі, війна
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