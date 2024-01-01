Волиняни завтра прощатимуться із Героєм Валерієм Петльовським

полеглого військовослужбовця Валерія Петльовського.



Про це у фейсбуці повідомила Олицька селищна рада.



Прощання з Героєм відбудеться завтра, 27 квітня, об 11:00 за адресою: село Хром'яків, вулиця Хліборобська, 2 А.



Відспівування воїна Валерія відбудеться також завтра орієнтовно о 12:00 в Свято-Михайлівському храмі села Дерно.



Поховають воїна на місцевому кладовищі села Хром'яків.



«Вічна та світла пам'ять Герою! Царство небесне!» - зазначили у селищній раді.



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