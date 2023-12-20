На Волині водій збив 75-річну велосипедистку





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 25 квітня, на перехресті вулиць Петра Сагайдачного – Ветеранів.



73-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Seat Altea, збив велосипедистку, 75-річну пенсіонерку, яка рухалась по головній дорозі.



Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, постраждалу госпіталізували.



Слідчі відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Слідство триває.



Фото - ілюстративне.

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