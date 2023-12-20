На Волині водій збив 75-річну велосипедистку

На Волині водій збив 75-річну велосипедистку
У Ковелі Seat збив велосипедистку, постраждала - у лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 25 квітня, на перехресті вулиць Петра Сагайдачного – Ветеранів.

73-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Seat Altea, збив велосипедистку, 75-річну пенсіонерку, яка рухалась по головній дорозі.

Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, постраждалу госпіталізували.

Слідчі відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Слідство триває.

Фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ковель, ДТП, велосипедистка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До толоки у Луцькій громаді долучилося майже дві тисячі людей
Сьогодні, 16:50
На Волині водій збив 75-річну велосипедистку
Сьогодні, 16:25
Назвали категорії чоловіків, які зможуть отримати паспорт за кордоном
Сьогодні, 16:12
Окупанти довели заповідник «Асканія-Нова» до критичної ситуації
Сьогодні, 16:04
Через загибель Захисниці у місті на Волині – триденна жалоба
Сьогодні, 15:45
Схожі новини
На Волині п'яний водій збив 16-річного скутериста На Волині п'яний водій збив 16-річного скутериста
18 квітень, 10:52
У Луцькому районі 22-річний водій на смерть збив велосипедистку У Луцькому районі 22-річний водій на смерть збив велосипедистку
20 грудень, 2023, 10:20
На Волині на автостанції водій автобуса збив 63-річну жінку На Волині на автостанції водій автобуса збив 63-річну жінку
15 грудень, 2023, 11:40
У Ковелі вантажівка збила пенсіонерку: постраждала – у лікарні У Ковелі вантажівка збила пенсіонерку: постраждала – у лікарні
16 листопад, 2023, 10:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
До толоки у Луцькій громаді долучилося майже дві тисячі людей
Сьогодні, 16:50
 0
На Волині водій збив 75-річну велосипедистку
Сьогодні, 16:25
 0
Назвали категорії чоловіків, які зможуть отримати паспорт за кордоном
Сьогодні, 16:12
 0
Окупанти довели заповідник «Асканія-Нова» до критичної ситуації
Сьогодні, 16:04
 0
Через загибель Захисниці у місті на Волині – триденна жалоба
Сьогодні, 15:45
 0
Медіа
відео
1/8