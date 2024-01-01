Окупанти довели заповідник «Асканія-Нова» до критичної ситуації
Сьогодні, 16:04
Про критичну ситуацію, яка склалася у заповіднику «Асканія-Нова» говорять вже й самі колаборанти. Відомий посібник окупаційної влади крадій тварин олег зубков звернувся до усіх заповідників та зоопарків росії з проханням поділитися своїм тваринним фондом аби бодай якось наповнити практично знищений унікальний заповідник.
Про це у телеграмі повідомив Центр національного спротиву.
З перших годин вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022 року «Асканія-Нова» опинилась у зоні тимчасової окупації. 44% площ природно-заповідного фонду України опинилися в зоні ризику — через потенційні пожежі, бойові дії, проїзд військової техніки. Що більше, окупанти проводили тут полювання на унікальних тварин.
Згодом окупаційна адміністрація краде тварин з херсонського заповідника «Асканія-Нова» та перевозить їх до росії та Криму. Крадіжка відбувається в межах «угоди про співпрацю». Відповідна угода не є дійсною, адже складали її між собою самі окупанти.
До речі, 28 квітня колаборанти планують провести так званий День відкритих дверей у заповіднику.
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Про це у телеграмі повідомив Центр національного спротиву.
З перших годин вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022 року «Асканія-Нова» опинилась у зоні тимчасової окупації. 44% площ природно-заповідного фонду України опинилися в зоні ризику — через потенційні пожежі, бойові дії, проїзд військової техніки. Що більше, окупанти проводили тут полювання на унікальних тварин.
Згодом окупаційна адміністрація краде тварин з херсонського заповідника «Асканія-Нова» та перевозить їх до росії та Криму. Крадіжка відбувається в межах «угоди про співпрацю». Відповідна угода не є дійсною, адже складали її між собою самі окупанти.
До речі, 28 квітня колаборанти планують провести так званий День відкритих дверей у заповіднику.
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