Окупанти довели заповідник «Асканія-Нова» до критичної ситуації

Про критичну ситуацію, яка склаласяговорять вже й самі колаборанти. Відомий посібник окупаційної влади крадій тваринв звернувся до усіх заповідників та зоопарків росії з проханням поділитися своїм тваринним фондом аби бодай якось наповнити практично знищений унікальний заповідник.Про це у телеграмі повідомив Центр національного спротиву.З перших годин вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022 року «Асканія-Нова» опинилась у зоні тимчасової окупації. 44% площ природно-заповідного фонду України опинилися в зоні ризику — через потенційні пожежі, бойові дії, проїзд військової техніки. Що більше, окупанти проводили тут полювання на унікальних тварин.Згодом окупаційна адміністрація краде тварин з херсонського заповідника «Асканія-Нова» та перевозить їх до росії та Криму. Крадіжка відбувається в межах «угоди про співпрацю». Відповідна угода не є дійсною, адже складали її між собою самі окупанти.До речі, 28 квітня колаборанти планують провести так званий День відкритих дверей у заповіднику.