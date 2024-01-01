Добрі люди спалили багатоцільовий гелікоптер на аеродромі в Москві





Про це у телеграмі повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.



Аеродром належить мо рф та експлуатується спільно з підприємством «ґазпромавіа», що входить до структури ВАТ «ґазпром».



Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема ― для підтримки операцій російської окупаційної армії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 26 квітня 2024 року на аеродромі «остафьєво» міністерства оборони рф у місті москва знищено багатоцільовий ворожий вертоліт Ка-32.Про це у телеграмі повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.Аеродром належить мо рф та експлуатується спільно з підприємством «ґазпромавіа», що входить до структури ВАТ «ґазпром».Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема ― для підтримки операцій російської окупаційної армії.

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