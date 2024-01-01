Добрі люди спалили багатоцільовий гелікоптер на аеродромі в Москві
Сьогодні, 15:27
У ніч на 26 квітня 2024 року на аеродромі «остафьєво» міністерства оборони рф у місті москва знищено багатоцільовий ворожий вертоліт Ка-32.
Про це у телеграмі повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Аеродром належить мо рф та експлуатується спільно з підприємством «ґазпромавіа», що входить до структури ВАТ «ґазпром».
Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема ― для підтримки операцій російської окупаційної армії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Аеродром належить мо рф та експлуатується спільно з підприємством «ґазпромавіа», що входить до структури ВАТ «ґазпром».
Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема ― для підтримки операцій російської окупаційної армії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Добрі люди спалили багатоцільовий гелікоптер на аеродромі в Москві
Сьогодні, 15:27
На Волинь суне тепла і суха погода
Сьогодні, 14:52
З 2014-го виховав сотні видатних бійців: попрощались з головним сержантом «Хартії», лучанином Олександром Ющенком
Сьогодні, 14:14