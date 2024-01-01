Добрі люди спалили багатоцільовий гелікоптер на аеродромі в Москві

Добрі люди спалили багатоцільовий гелікоптер на аеродромі в Москві
У ніч на 26 квітня 2024 року на аеродромі «остафьєво» міністерства оборони рф у місті москва знищено багатоцільовий ворожий вертоліт Ка-32.

Про це у телеграмі повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Аеродром належить мо рф та експлуатується спільно з підприємством «ґазпромавіа», що входить до структури ВАТ «ґазпром».

Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема ― для підтримки операцій російської окупаційної армії.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ГУР, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Добрі люди спалили багатоцільовий гелікоптер на аеродромі в Москві
Сьогодні, 15:27
Міськрада на Волині позачергово виділила Силам оборони 46 мільйонів
Сьогодні, 15:10
На Волинь суне тепла і суха погода
Сьогодні, 14:52
У трьох регіонах України затримали ділків, які постачали зброю криміналітету
Сьогодні, 14:30
З 2014-го виховав сотні видатних бійців: попрощались з головним сержантом «Хартії», лучанином Олександром Ющенком
Сьогодні, 14:14
Схожі новини
ГУР поділився результатами бавовни у Джанкої ГУР поділився результатами бавовни у Джанкої
18 квітень, 14:25
У росії підірвали нафтопровід У росії підірвали нафтопровід
06 квітень, 13:39
ГУР: російський корабель «Ямал» отримав критичні ушкодження ГУР: російський корабель «Ямал» отримав критичні ушкодження
25 березень, 11:38
Ціллю сьогоднішньої російської ракетної атаки був ГУР Ціллю сьогоднішньої російської ракетної атаки був ГУР
21 березень, 17:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Добрі люди спалили багатоцільовий гелікоптер на аеродромі в Москві
Сьогодні, 15:27
 0
Міськрада на Волині позачергово виділила Силам оборони 46 мільйонів
Сьогодні, 15:10
 0
На Волинь суне тепла і суха погода
Сьогодні, 14:52
 0
У трьох регіонах України затримали ділків, які постачали зброю криміналітету
Сьогодні, 14:30
 0
З 2014-го виховав сотні видатних бійців: попрощались з головним сержантом «Хартії», лучанином Олександром Ющенком
Сьогодні, 14:14
 0
Медіа
відео
1/8