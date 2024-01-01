На Волинь суне тепла і суха погода

На Волинь суне тепла і суха погода
На вихідних та протягом наступного тижня територія Волинської області перебуватиме у полі підвищеного тиску.

Про це у телеграмі повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Очікується суха погода, лише вдень 1 травня пройдуть дощі, подекуди з грозами.

Тепле південне повітря зумовлюватиме потепління по всій Україні. Вже з 28 квітня нічна температура становитиме 5-10⁰ , а денна сягатиме 20-25⁰ тепла.

На Волинь суне тепла і суха погода

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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