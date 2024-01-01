На Волинь суне тепла і суха погода





Про це у телеграмі повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Очікується суха погода, лише вдень 1 травня пройдуть дощі, подекуди з грозами.



Тепле південне повітря зумовлюватиме потепління по всій Україні. Вже з 28 квітня нічна температура становитиме 5-10⁰ , а денна сягатиме 20-25⁰ тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вихідних та протягом наступного тижня територія Волинської області перебуватиме у полі підвищеного тиску.Про це у телеграмі повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології.Очікується суха погода, лише вдень 1 травня пройдуть дощі, подекуди з грозами.Тепле південне повітряпо всій Україні. Вже з 28 квітня нічна температура становитиме 5-10⁰ , а денна сягатиме 20-25⁰ тепла.

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