На Волинь суне тепла і суха погода
Сьогодні, 14:52
На вихідних та протягом наступного тижня територія Волинської області перебуватиме у полі підвищеного тиску.
Про це у телеграмі повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Очікується суха погода, лише вдень 1 травня пройдуть дощі, подекуди з грозами.
Тепле південне повітря зумовлюватиме потепління по всій Україні. Вже з 28 квітня нічна температура становитиме 5-10⁰ , а денна сягатиме 20-25⁰ тепла.
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Про це у телеграмі повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Очікується суха погода, лише вдень 1 травня пройдуть дощі, подекуди з грозами.
Тепле південне повітря зумовлюватиме потепління по всій Україні. Вже з 28 квітня нічна температура становитиме 5-10⁰ , а денна сягатиме 20-25⁰ тепла.
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