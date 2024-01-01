З 2014-го виховав сотні видатних бійців: попрощались з головним сержантом «Хартії», лучанином Олександром Ющенком

З 2014-го виховав сотні видатних бійців: попрощались з головним сержантом «Хартії», лучанином Олександром Ющенком
Сьогодні, 26 квітня, у Луцьку в Свято-Троїцькому Кафедральному соборі відспівали головного сержанта бригади “Хартія” Національної гвардії України Олександра Ющенка.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Військовослужбовець, 1986-го року народження, загинув 23 квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Долинське Дніпропетровської області.

Провести військовослужбовця в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук, побратими, родина та чимало лучан.

Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
З 2014-го виховав сотні видатних бійців: попрощались з головним сержантом «Хартії», лучанином Олександром Ющенком

"Загинув друг, один з кращих з нас. Воїн, який з першої миті викликав повагу та захоплення. На війні з самого початку, з 2014 року. Чіткий, точний, вимогливий до всіх, а передусім до себе, фанат та провідник жорсткої дисципліни та організації, який виховував та керував прикладом, самим собою. Він був тим рідкісним професіоналом, якому можна було довірити незнайомих людей, і він гарантовано робив з них якісних солдат, він був винятково відповідальним і працював на результат.
З 2014-го виховав сотні видатних бійців: попрощались з головним сержантом «Хартії», лучанином Олександром Ющенком

Головний сержант бригади, який був зразком сержантського корпусу, та виховав сотні видатних бійців. Він був одним з тих, хто створював піхотний батальйон за стандартами НАТО у складі 4-ої бригади швидкого реагування Нацгвардії, він був одним з тих, створював бригаду Хартія", - написав про волинського Героя головний редактор інтернет-порталу "Цензор.нет" Юрій Бутусов.
З 2014-го виховав сотні видатних бійців: попрощались з головним сержантом «Хартії», лучанином Олександром Ющенком

"Прошу відписати усіх, хто знає сержанта Капу, та хоче розповісти про нього історії, як він тренував та виховував бійців - пишіть, буду знімати відео про його життя. Не забуду ніколи", - додає військовий журналіст.
З 2014-го виховав сотні видатних бійців: попрощались з головним сержантом «Хартії», лучанином Олександром Ющенком

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
З 2014-го виховав сотні видатних бійців: попрощались з головним сержантом «Хартії», лучанином Олександром Ющенком
З 2014-го виховав сотні видатних бійців: попрощались з головним сержантом «Хартії», лучанином Олександром Ющенком



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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