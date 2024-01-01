Російський генерал мародерив на ЧАЕС, - поліція

Слідчі Нацполіції оголосили підозру російському генерал-майору поліції заступнику гендиректора «Росатому» заПро це у телеграмі повідомляє Нацполіція.Під прикриттям військових рф представники російської державної корпорації з атомної енергії окупували українську Чорнобильську атомну електростанцію і хотіли нею управляти. Але коли зрозуміли, що не можуть опанувати роботу ЧАЕС під час виведення її з експлуатації – просто розграбували майно.Працівники «Росатому» вивезли з Чорнобильської АЕС унікальну радіологічну лабораторію, джерела іонізувального випромінювання, майже 700 компʼютерів, 344 службових автомобілі і навіть радіаційні дозиметри. Загальна сума збитків станції становить майже мільйярд гривень.Окупанти утримували в заручниках працівників АЕС та військових Національної гвардії України, які її захищали.Для ідентифікації воєнних злочинців слідчі вивчили 670 тисяч відеозаписів з камер відеоспостереження, допитали 85 свідків скоєних злочинів та провели майже сотню слідчих експериментів. В результаті кропіткої роботи із залученням співробітників кримінального аналізу слідчим вдалось встановити понад 100 осіб, серед яких працівники «Росатому», російські журналісти та військовослужбовці, серед них — чотири генерали та три полковники збройних сил російської федерації.Працівниками «Росатому» керував генерал-майор російської поліції, заступник генерального директора та дослідницького інституту «ВНІПІпромтехнології» з безпеки. Слідчі Нацполіції оголосили йому про підозру за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), санкція якої передбачає до дванадцяти років позбавлення волі.