У бою на Луганщині поліг волинянин Валерій Петльовський

Неподалік населеного пункту Діброва на Луганщині обірвалося життя військовослужбовцяз Олицької громади.Про це у фейсбуці інформує Олицька селищна рада.У селищній раді зі скорботою та невимовним болем сповістили про героїчну загибель Захисника України Валерія Петльовського, жителя села Хром'яків (31.03.1970 року народження).Командир 2 механізованого відділення - командир машини 1 механізованого взводу 1 механізованої роти військової частини, вірний військовій присязі, Валерій мужньо став на захист України, з перших днів і до останнього подиху боронив рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини.Загинув Герой 24 квітня 2024 року поблизу села Діброва Сєвєродонецького району Луганської області внаслідок штурмових дій збройних сил російської федерації.«Мужність та героїзм Валерія є прикладом для нас усіх, нагадуючи нам про важливість відстоювати нашу рідну землю. Відвага і самопожертва Героя неоціненні, найвища цінність віддати своє життя за свою Батьківщину, захищаючи від російського окупанта. Висловлюємо щирі співчуття дружині, дітям, рідним та близьким загиблого воїна. Розділяємо разом з Вами біль втрати, сумуємо разом з Вами. Навіки пам’ять про Захисника України буде жити у наших серцях та вічним болем залишиться в душах рідних і близьких людей. Світла та вічна пам’ять Герою! Слава Україні! Героям Слава!» - зазначили у селищній раді.Про церемонію прощання та чин поховання повідомлять згодом.