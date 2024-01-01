На Волині через пустощі 8-річного хлопчика горів житловий будинок

На Волині через пустощі 8-річного хлопчика горів житловий будинок
Протягом минулої доби рятувальники Волині ліквідували дві пожежі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

25 квітня в місті Ківерці трапилася пожежа в житлового будинку. На місце події прибув черговий підрозділ 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини з міста. Рятувальники за допомогою двох водяних стволів приборкали займання.

Повідомлення про пожежу надійшло о 14:36, ліквідовано о 15:05. Під час пожежі вогнем пошкоджено дах будинку та речі домашнього вжитку. Потерпілих немає. Імовірна причина пожежі — пустощі з вогнем Миколи К., 2016 року народження.
На Волині через пустощі 8-річного хлопчика горів житловий будинок

Рятувальники 13-ї ДПРЧ селище Маневичі ліквідували пожежу господарської споруди в селищі Маневичі. Ймовірна причина події — аварійний режим роботи електромережі.
На Волині через пустощі 8-річного хлопчика горів житловий будинок
На Волині через пустощі 8-річного хлопчика горів житловий будинок

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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