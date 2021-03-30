Прикордонники затримали двох братів з Волині, які вплав через річку повертались в Україну

Прикордонний наряд відділу «Рівне» під час патрулювання ділянки виявив поблизу українсько-польського кордону двох чоловіків.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Як з'ясували прикордонники, вони незаконно перетнули держрубіж з Польщі в Україну, перепливши річку Західний Буг. На це вказував і одяг порушників, який був геть мокрим. Щоправда, під одежею чоловіки мали гідрокостюми.Правопорушниками виявилися двоє братів віком 25 і 26 років, мешканці Камінь-Каширського району. Чоловіки кілька років проживали в Німеччині. Однак, через відсутність роботи, надумали повернутися в Україну. І зробити це вирішили незаконно. З собою «мандрівники» прихопили запас харчів та інструмент для перерізання дроту, сподіваючись скористатися ним задля подолання інженерних загороджень. Проте на шляху до них порушників виявив прикордонний наряд.Чоловіків охоронці кордону доправили до підрозділу та склали відносно них адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Рішення прийматиме суд.