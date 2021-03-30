Прикордонники затримали двох братів з Волині, які вплав через річку повертались в Україну

Прикордонники затримали двох братів з Волині, які вплав через річку повертались в Україну
Прикордонний наряд відділу «Рівне» під час патрулювання ділянки виявив поблизу українсько-польського кордону двох чоловіків.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Як з'ясували прикордонники, вони незаконно перетнули держрубіж з Польщі в Україну, перепливши річку Західний Буг. На це вказував і одяг порушників, який був геть мокрим. Щоправда, під одежею чоловіки мали гідрокостюми.

Правопорушниками виявилися двоє братів віком 25 і 26 років, мешканці Камінь-Каширського району. Чоловіки кілька років проживали в Німеччині. Однак, через відсутність роботи, надумали повернутися в Україну. І зробити це вирішили незаконно. З собою «мандрівники» прихопили запас харчів та інструмент для перерізання дроту, сподіваючись скористатися ним задля подолання інженерних загороджень. Проте на шляху до них порушників виявив прикордонний наряд.
Прикордонники затримали двох братів з Волині, які вплав через річку повертались в Україну

Чоловіків охоронці кордону доправили до підрозділу та склали відносно них адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Рішення прийматиме суд.
Прикордонники затримали двох братів з Волині, які вплав через річку повертались в Україну
Прикордонники затримали двох братів з Волині, які вплав через річку повертались в Україну
Прикордонники затримали двох братів з Волині, які вплав через річку повертались в Україну

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Теги: волиняни, прикордонники, річка
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