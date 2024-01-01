Міськрада на Волині позачергово виділила Силам оборони 46 мільйонів

виділила 46 мільйонів гривень.



Про це у телеграмі повідомив міський голова Ігор Пальонка.



За його словами, відбулася позачергова сесія міської ради.



Зокрема депутати залишили у резерві для 100-ї окремої механізованої бригади на придбання обладнання 27 млн грн, які вони просили на ремонт штабу.



Для трьох військових частин виділили вкупі 2,6 мільйона гривень.



Ще сім мільйонів гривень скерували на потреби 6-го прикордонного загону



Окрім того, чотирьом підрозділам передадуть обладнання на суму 9,5 мільйона гривень – 74 мавіки, 20 РЕБ та 14 шин.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимирська міськрада за запитами підрозділів Сил оборониПро це у телеграмі повідомив міський головаЗа його словами, відбулася позачергова сесія міської ради.Зокрема депутати залишили у резерві для 100-ї окремої механізованої бригади на придбання обладнання 27 млн грн, які вони просили на ремонт штабу.Для трьох військових частин виділили вкупі 2,6 мільйона гривень.Ще сім мільйонів гривень скерували на потреби 6-го прикордонного загонуОкрім того, чотирьом підрозділам передадуть обладнання на суму 9,5 мільйона гривень – 74 мавіки, 20 РЕБ та 14 шин.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію