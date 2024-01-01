Міськрада на Волині позачергово виділила Силам оборони 46 мільйонів

Міськрада на Волині позачергово виділила Силам оборони 46 мільйонів
Володимирська міськрада за запитами підрозділів Сил оборони виділила 46 мільйонів гривень.

Про це у телеграмі повідомив міський голова Ігор Пальонка.

За його словами, відбулася позачергова сесія міської ради.

Зокрема депутати залишили у резерві для 100-ї окремої механізованої бригади на придбання обладнання 27 млн грн, які вони просили на ремонт штабу.

Для трьох військових частин виділили вкупі 2,6 мільйона гривень.

Ще сім мільйонів гривень скерували на потреби 6-го прикордонного загону

Окрім того, чотирьом підрозділам передадуть обладнання на суму 9,5 мільйона гривень – 74 мавіки, 20 РЕБ та 14 шин.

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Теги: допомога, ЗСУ
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