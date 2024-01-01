Через загибель Захисниці у місті на Волині – триденна жалоба

У Рожищенській громаді на Волині оголосили триденну жалобу у зв’язку ізПро це повідомила Рожищенська міськрада.Рожищенська громада знову у жалобі – загинула 29-річна військова 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Алла Вікторівна Пушкарчук з Сокола.Молода, вродлива, повна сил та енергії, тендітна і сильна духом, вона боролася за Україну ще з 2014-го. Спочатку був Майдан, пізніше – «Правий сектор», згодом Збройні сили України.Серце розриває ненависть, адже ворог забирає життя у тих, хто має плекати майбутнє України.Захисниця України Алла Пушкарчук загинула 25 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Удачне Покровського району Донецької області.«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - йдеться у повідомленні.Траур за загиблою триває з 25 до 27 квітня 2024 року включно.Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Про дату та час поховання повідомлять пізніше.