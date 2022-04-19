Назвали категорії чоловіків, які зможуть отримати паспорт за кордоном





Про це



Починаючи з 25.04.2024 р. при зверненні до закордонних філій за кордоном необхідно звернути увагу та врахувати наступну інформацію:



1. Чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи виключно в органах ДМС на території України, пересилання документів до закордонних філій ДП «Документ» не здійснюватиметься.



2. Категорії, які зможуть отримати паспортні документи за кордоном.

Ця можливість доступна тільки для осіб, визначених пунктами 2−1−2−3 та 2−7 Правил перетинання державного кордону громадянами України, за наявності відповідних підтверджуючих документів.



Серед таких осіб:



- люди з інвалідністю;



- опікуни над особами з інвалідністю;



- батьки дітей з інвалідністю;



- особи, які потребують постійного догляду;



- супроводжуючі важкохворих дітей;



- особи зі складових сил оборони та безпеки;



- постраждалі внаслідок військової агресії російської федерації проти України, які виїхали на лікування за кордон.



3. Паспортні документи, які не видані станом на 25 квітня 2024 року.

Видача паспортних документів громадян, які подали заявки до зазначеної дати, відбувається у порядку, що діяв до набрання чинності Постанови № 443 після усунення технічних несправностей.



Вони повинні показати підтверджувальні документи.



Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року. У ньому передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінетом Міністрів України ухвалено постанову № 443, яка вносить зміни в процедуру отримання паспортних документів для чоловіків віком від 18 до 60 років і які звертаються до філій ДП «Документ» за кордоном. Нові правила набрали чинності з дати опублікування Постанови — 25 квітня 2024 року.Про це йдеться на сайті підприємства.1., пересилання документів до закордонних філій ДП «Документ» не здійснюватиметься.2.Ця можливість доступна тільки для осіб, визначених пунктами 2−1−2−3 та 2−7 Правил перетинання державного кордону громадянами України, за наявності відповідних підтверджуючих документів.- люди з інвалідністю;- опікуни над особами з інвалідністю;- батьки дітей з інвалідністю;- особи, які потребують постійного догляду;- супроводжуючі важкохворих дітей;- особи зі складових сил оборони та безпеки;- постраждалі внаслідок військової агресії російської федерації проти України, які виїхали на лікування за кордон.3.Видача паспортних документів громадян, які подали заявки до зазначеної дати, відбувається у порядку, що діяв до набрання чинності Постанови № 443 після усунення технічних несправностей.Вони повинні показати підтверджувальні документи.Нагадаємо, що президент Українипідписав, який набуде чинності 18 травня 2024 року. У ньому передбачаєтьсявід 18 до 60 років без військово-облікових документів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію