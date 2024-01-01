У громаді на Волині завтра проведуть в останню путь полеглого краянина

У Камінь-Каширській громаді на Волині сьогодні, 26 квітня, зустрілиЗахисника. Краяни віддали шану своєму воїну: дороги встелили квітами, утворили живий коридор Слави, у руках тримали патріотичну символіку.Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.«Низько схиляємо голови в скорботі перед світлою пам'яттю нашого відважного оборонця. Герої не вмирають!» - йдеться у повідомленні.Чин поховання відбудеться завтра, 27 квітня 2024 року, у селі Гута-Боровенська. З Каменя-Каширського скорботний кортеж вирушить о 10 годині до батьківської оселі.Прощальна панахида за загиблим розпочнеться о 13:00 в храмі села Гута-Боровенська. Поховають солдата на місцевому кладовищі.«Закликаємо всіх людей гідно провести бійця в останній земний шлях. Вічна Слава Івану Івановичу Войчуку!» - зазначили у міськраді.