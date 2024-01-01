У Луцьку на залізничному вагоні хлопця вдарило струмом, діставали рятувальники. ФОТО
Сьогодні, 19:24
В обласному центрі Волині рятувальники дістали людину з даху залізничного вагону.
Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
25 квітня о 17:42 до надзвичайників надійшло повідомлення про те що у м. Луцьк на проспекті Перемоги під мостом лежить людина на залізничному вагоні від ураження струму.
На місце виклику прибули вогнеборці 25 ДПРЧ м. Луцьк, які дісталися по драбині вагону та помістили потерпілого хлопця на ноші і передали працівникам швидкої допомоги.
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Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
25 квітня о 17:42 до надзвичайників надійшло повідомлення про те що у м. Луцьк на проспекті Перемоги під мостом лежить людина на залізничному вагоні від ураження струму.
На місце виклику прибули вогнеборці 25 ДПРЧ м. Луцьк, які дісталися по драбині вагону та помістили потерпілого хлопця на ноші і передали працівникам швидкої допомоги.
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