Перед судом на Волині постав відомий кікбоксер

Ян Варакін та його приятель Андрій Лощинін опинилися на лаві підсудних у Ковелі.



Про це інформує



Варакін – володар бронзи Кубку світу з кікбоксингу (2021 рік). Володар Кубка України з кікбоксингу серед чоловіків (2020 рік). Вихованець Ковельської дитячо-юнацької спортивної школи імені Євгена Кондратовича. Втім ось уже майже рік як опинився на лаві підсудних, звинувачений у побитті двох людей.



Що ж сталося?



Бійка сталася в одному в одному з місцевих закладів 1 квітня 2023 року. Подружжя Максима та Валентини Жирнових звинувачує Варакіна та Лощиніна у тому, що ті їх побили.



За версією слідства, яку підтверджують і потерпілі, двоє чоловіків напідпитку (Ян Варакін та Андрій Лощинін) підійшли до подружжя та побили Максима Жирнова, а його дружина Валентина постраждала, коли розбороняла бійку.







Деталі інциденту дізнаємося з ухвали Ковельського міськрайонного суду.



О 22:40 на виході із ресторану «М’ясо і фольклор» Варакін підійшов до компанії з дев’яти людей, серед яких були і Жирнови. Далі цитуємо:



«Почав агресивно, із зжатими в кулак руками, наближатись до них, під час чого безпричинно їм погрожувати нанесенням тілесних ушкоджень, ображати нецензурною лайкою та намагався вчинити бійку з її учасниками, що привернуло увагу як вказаної компанії так і сторонніх осіб, які стояли неподалік закладу».



За висновком слідства, коли Валентина Жирнова намагалася запобігти бійці, Ян Варакін ударив її чоловіка Максима кулаком по обличчю. Через це той упав спиною на тротуар.



Після цього, як йдеться у документі, Варакін та Лощинін умисно вдарили потерпілого у голову ногами. Бійка продовжувалась біля ресторації та біля будинку через дорогу. Потерпілий отримав ще кілька ударів у голову та тулуб.



5 квітня того ж року суд обрав для Варакіна запобіжний захід – тримання під вартою.







Версія захисту



Водночас, зі слів адвоката Варакіна Івана Панасюка, підсудний не заперечує того, що наніс удар по обличчю Максиму Жирнову, але він був, каже, ударом у відповідь. Запевняє, що першим почав бійку Жирнов. «Мій клієнт перед тим, як нанести удар у відповідь, отримав кулаком під око. Це і спонукало, по-народному, дати здачу. Не було би удару від потерпілого – не було би удару з боку мого клієнта», – запевняє захисник кікбоксера.



Крім того, сторона захисту заперечує що бійка відбулася за попередньою змовою осіб і наголошує на тому, що факт нанесення тілесних ушкоджень Яну Варакіну слідство проігнорувало.



Товариш Варакіна – Лощинін – стверджує, що просто намагався розтягнути Варакіна і Жирнова, сам отримав стусана, а сам конфлікт «тривав десять секунд».



***



12 березня цього року суд зібрався, аби продовжити розгляд справи. Втім, і цього разу його перенесли. Обвинувачений Ян Варакін, як заявив його адвокат, захворів і не зміг бути присутнім.



До слова, Варакіна і Лощиніна судять за 296 статтею Кримінального Кодексу – «Хуліганство». Відтак, якщо суд доведе їх вину – і титулованому кікбоксеру, і його товаришу світить до п’яти років ув’язнення.



Наступне судове засідання відбудеться у найближчий понеділок, 29 квітня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відомий волинський кікбоксерта його приятельопинилися на лаві підсудних у Ковелі.Про це інформує 12 канал Варакін – володар бронзи Кубку світу з кікбоксингу (2021 рік).серед чоловіків (2020 рік). Вихованець Ковельської дитячо-юнацької спортивної школи імені Євгена Кондратовича. Втім ось уже майже рік як опинився на лаві підсудних, звинувачений у побитті двох людей.Бійка сталася в одному в одному з місцевих закладів 1 квітня 2023 року. Подружжятазвинувачує Варакіна та Лощиніна у тому, що ті їх побили.За версією слідства, яку підтверджують і потерпілі, двоє чоловіків напідпитку (Ян Варакін та Андрій Лощинін) підійшли до подружжя та побили Максима Жирнова, а його дружина Валентина постраждала, коли розбороняла бійку.Деталі інциденту дізнаємося з ухвали Ковельського міськрайонного суду.О 22:40 на виході із ресторану «М’ясо і фольклор» Варакін підійшов до компанії з дев’яти людей, серед яких були і Жирнови. Далі цитуємо:«Почав агресивно, із зжатими в кулак руками, наближатись до них, під час чого безпричинно їм погрожувати нанесенням тілесних ушкоджень, ображати нецензурною лайкою та намагався вчинити бійку з її учасниками, що привернуло увагу як вказаної компанії так і сторонніх осіб, які стояли неподалік закладу».За висновком слідства, коли Валентина Жирнова намагалася запобігти бійці, Ян Варакін ударив її чоловіка Максима кулаком по обличчю. Через це той упав спиною на тротуар.Після цього, як йдеться у документі, Варакін та Лощинін умисно вдарили потерпілого у голову ногами. Бійка продовжувалась біля ресторації та біля будинку через дорогу. Потерпілий отримав ще кілька ударів у голову та тулуб.5 квітня того ж року суд обрав для Варакіна запобіжний захід – тримання під вартою.Водночас, зі слів адвоката Варакіна, підсудний не заперечує того, що наніс удар по обличчю Максиму Жирнову, але він був, каже, ударом у відповідь. Запевняє, що першим почав бійку Жирнов. «Мій клієнт перед тим, як нанести удар у відповідь, отримав кулаком під око. Це і спонукало, по-народному, дати здачу. Не було би удару від потерпілого – не було би удару з боку мого клієнта», – запевняє захисник кікбоксера.Крім того, сторона захисту заперечує що бійка відбулася за попередньою змовою осіб і наголошує на тому, що факт нанесення тілесних ушкоджень Яну Варакіну слідство проігнорувало.Товариш Варакіна – Лощинін – стверджує, що просто намагався розтягнути Варакіна і Жирнова, сам отримав стусана, а сам конфлікт «тривав десять секунд».12 березня цього року суд зібрався, аби продовжити розгляд справи. Втім, і цього разу його перенесли. Обвинувачений Ян Варакін, як заявив його адвокат, захворів і не зміг бути присутнім.До слова, Варакіна і Лощиніна судять за 296 статтею Кримінального Кодексу – «Хуліганство». Відтак, якщо суд доведе їх вину – і титулованому кікбоксеру, і його товаришу світить до п’яти років ув’язнення.Наступне судове засідання відбудеться у найближчий понеділок, 29 квітня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію