З’явилося відео нічного сафарі на окупантів, яке влаштували волинські воїни

З’явилося відео нічного сафарі на окупантів, яке влаштували волинські воїни
Військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого з Волині на фронті провели результативне полювання на ворожу техніку.

Про це інформує телеграмканал Брати по зброї.

«Ударна група Харон 14 ОМБр під час нічного полювання добряче набила російський транспорт», - зазначили автори каналу.

Вони опублікували відео «нічного сафарі».


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Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
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