З’явилося відео нічного сафарі на окупантів, яке влаштували волинські воїни
Сьогодні, 18:39
Військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого з Волині на фронті провели результативне полювання на ворожу техніку.
Про це інформує телеграмканал Брати по зброї.
«Ударна група Харон 14 ОМБр під час нічного полювання добряче набила російський транспорт», - зазначили автори каналу.
Вони опублікували відео «нічного сафарі».
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Про це інформує телеграмканал Брати по зброї.
«Ударна група Харон 14 ОМБр під час нічного полювання добряче набила російський транспорт», - зазначили автори каналу.
Вони опублікували відео «нічного сафарі».
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