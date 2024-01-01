З’явилося відео нічного сафарі на окупантів, яке влаштували волинські воїни

14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого з Волині на фронті провели результативне полювання на ворожу техніку.



Про це інформує телеграмканал Брати по зброї.



«Ударна група Харон 14 ОМБр під час нічного полювання добряче набила російський транспорт», - зазначили автори каналу.



Вони опублікували відео «нічного сафарі».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовціімені князя Романа Великого з Волині на фронті провели результативне полювання на ворожу техніку.Про це інформує телеграмканал Брати по зброї.«Ударна група Харон 14 ОМБр під час нічного полювання добряче набила російський транспорт», - зазначили автори каналу.Вони опублікували відео «нічного сафарі».

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