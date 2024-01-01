У Луцьку створили мурал, присвячений полоненим захисникам
Сьогодні, 17:51
Два роки тому відбулася героїчна оборона комбінату «Азовсталь» у Маріуполі. Тоді у полон потрапило багато українських солдатів.
Про це повідомляє телеграмканал misto.media.
На дошці «Тут Був Я», що по вулиці Братковського 9 у Луцьку, Андрій Горбаль зобразив мурал, присвячений усім полоненим. Зі слів автора, цей стінопис показує силу українського націоналіста, вогняну гарячу душу, замкнену в полоні.
«Вогонь — це давній символ життя та джерело енергії. Могутня природна стихія, яка має силу, що може надавати життя, але також здатна завдавати величезної руйнівної сили.
Абстрактні графічні плями в правій частині – це уламки в тілах полонених.
Перекреслені лінії – це символ рахунку нескінченних днів у неволі, такі часто знаходять у катівнях та тюрмах з військовополоненими», - пояснює символи своєї роботи автор.
А для кращого розуміння пересічним глядачем райтер додав найпоширеніше гасло всіх мітингів для розголосу про ці злочини - «Полон вбиває».
Також до стіни згодом додадуть прикріплений QR-код із посиланням на відео про полонених «Азовсталі».
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Про це повідомляє телеграмканал misto.media.
На дошці «Тут Був Я», що по вулиці Братковського 9 у Луцьку, Андрій Горбаль зобразив мурал, присвячений усім полоненим. Зі слів автора, цей стінопис показує силу українського націоналіста, вогняну гарячу душу, замкнену в полоні.
«Вогонь — це давній символ життя та джерело енергії. Могутня природна стихія, яка має силу, що може надавати життя, але також здатна завдавати величезної руйнівної сили.
Абстрактні графічні плями в правій частині – це уламки в тілах полонених.
Перекреслені лінії – це символ рахунку нескінченних днів у неволі, такі часто знаходять у катівнях та тюрмах з військовополоненими», - пояснює символи своєї роботи автор.
А для кращого розуміння пересічним глядачем райтер додав найпоширеніше гасло всіх мітингів для розголосу про ці злочини - «Полон вбиває».
Також до стіни згодом додадуть прикріплений QR-код із посиланням на відео про полонених «Азовсталі».
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