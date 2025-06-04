Офіційно: створили перший на Волині академічний ліцей

Офіційно: створили перший на Волині академічний ліцей
У Володимирі рішенням виконавчого комітету міськради створили академічний ліцей на базі ліцею ім. О. Цинкаловського.

Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

Цей заклад загальної середньої освіти відібрано у перелік 25 ліцеїв з усієї України, які першими апробовуватимуть реформу старшої школи і наступного року стануть менторами для 125 закладів, що увійшли у пілотний проєкт.

Відтак з 1 вересня 2024 року десятикласники усіх ліцеїв громади перейдуть на навчання до ліцею Цинкаловського, де буде організоване якісне навчання по кількох профілях. Учні 11 класів матимуть змогу довчитись та отримати свідоцтва у своїх навчальних закладах.

З 2027 року у профільному академічному ліцеї здобуватимуть освіту усі старшокласники громади.

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Теги: школа, Волинь
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