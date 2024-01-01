Зрадник із Харківщини заробив 15 років за ґратами і конфіскацію

До 15 років ув’язнення засуджено жителя Харківщини, який «зливав» ворогу оборонні позиції українських військ на кордоні з рф.Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав громадянина винним у в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.Прокурори довели, що у липні 2023 року співробітник фсб рф через месенджер звʼязався з мешканцем міста Вовчанська, який працював завідуючим господарством в одному з місцевих медичних закладів. Представник російської спецслужби запропонував конфіденційне співробітництво – за грошову винагороду проводити підривну діяльність проти України.Щоб підтвердити готовність до співпраці, засуджений навіть написав розписку, у якій зазначив, що «готов выполнять разведывательные и диверсионные задачи». У цілях конспірації чоловік обрав собі оперативний псевдонім «Лексус».Він надсилав ворогу інформацію про місцезнаходження українських військових та напрямки руху техніки на території Вовчанської територіальної громади. Для цього ставив відповідні відмітки на гугл-мапах. Також чоловік «зливав» представнику фсб рф місця базування підрозділів СБУ та Національної поліції України поблизу кордону з рф.«Лексус», «звітуючи» про наслідки обстрілів з боку зс рф.Засуджений, намагаючись продемонструвати свою користь для ворога, встиг вчинити 35 епізодів злочинів.Правоохоронці затримали чоловіка у Вовчанську в листопаді 2023 року. Під час обшуків за місцем його мешкання виявлено та вилучено телефон, в якому містилась переписка з російським куратором.На суд чоловік очікував, перебуваючи під вартою.Під час судового розгляду він повністю визнав свою вину.Досудове розслідування та оперативний супровід – СБУ.