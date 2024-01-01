Зрадник із Харківщини заробив 15 років за ґратами і конфіскацію

Зрадник із Харківщини заробив 15 років за ґратами і конфіскацію
До 15 років ув’язнення засуджено жителя Харківщини, який «зливав» ворогу оборонні позиції українських військ на кордоні з рф.

Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав громадянина винним у в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Зрадник із Харківщини заробив 15 років за ґратами і конфіскацію

Прокурори довели, що у липні 2023 року співробітник фсб рф через месенджер звʼязався з мешканцем міста Вовчанська, який працював завідуючим господарством в одному з місцевих медичних закладів. Представник російської спецслужби запропонував конфіденційне співробітництво – за грошову винагороду проводити підривну діяльність проти України.

Щоб підтвердити готовність до співпраці, засуджений навіть написав розписку, у якій зазначив, що «готов выполнять разведывательные и диверсионные задачи». У цілях конспірації чоловік обрав собі оперативний псевдонім «Лексус».
Зрадник із Харківщини заробив 15 років за ґратами і конфіскацію

Він надсилав ворогу інформацію про місцезнаходження українських військових та напрямки руху техніки на території Вовчанської територіальної громади. Для цього ставив відповідні відмітки на гугл-мапах. Також чоловік «зливав» представнику фсб рф місця базування підрозділів СБУ та Національної поліції України поблизу кордону з рф.

«Лексус» корегував ворожий вогонь, «звітуючи» про наслідки обстрілів з боку зс рф.

Засуджений, намагаючись продемонструвати свою користь для ворога, встиг вчинити 35 епізодів злочинів.

Правоохоронці затримали чоловіка у Вовчанську в листопаді 2023 року. Під час обшуків за місцем його мешкання виявлено та вилучено телефон, в якому містилась переписка з російським куратором.

На суд чоловік очікував, перебуваючи під вартою.

Під час судового розгляду він повністю визнав свою вину.

Досудове розслідування та оперативний супровід – СБУ.

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Теги: зрадники, СБУ
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