Голова суду на Дніпропетровщині погорів на хабарі $2,5 тисячі





За 2,5 тисячі доларів суддя повинен був винести «правильне» рішення щодо зняття арешту з майна, у телеграмі повідомляє Нацполіція.



За даними правоохоронців, голова суду через посередника вимагав 2 500 доларів неправомірної вигоди.



Натомість обіцяв винести рішення на користь громадянина - зняти арешт з майна, яке було вилучено в межах кримінального провадження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Дніпропетровщині правоохоронці викрили на хабарі голову районного суду та посередника.За 2,5 тисячі доларів суддя повинен був винести «правильне» рішення щодо зняття арешту з майна, у телеграмі повідомляє Нацполіція.За даними правоохоронців, голова суду через посередника вимагав 2 500 доларівНатомість обіцяв винести рішення на користь громадянина - зняти арешт з майна, яке було вилучено в межах кримінального провадження.

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