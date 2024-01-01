Голова суду на Дніпропетровщині погорів на хабарі $2,5 тисячі

Голова суду на Дніпропетровщині погорів на хабарі $2,5 тисячі
На Дніпропетровщині правоохоронці викрили на хабарі голову районного суду та посередника.

За 2,5 тисячі доларів суддя повинен був винести «правильне» рішення щодо зняття арешту з майна, у телеграмі повідомляє Нацполіція.

За даними правоохоронців, голова суду через посередника вимагав 2 500 доларів неправомірної вигоди.

Натомість обіцяв винести рішення на користь громадянина - зняти арешт з майна, яке було вилучено в межах кримінального провадження.


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Теги: хабар, Україна
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