Голова суду на Дніпропетровщині погорів на хабарі $2,5 тисячі
Сьогодні, 18:14
На Дніпропетровщині правоохоронці викрили на хабарі голову районного суду та посередника.
За 2,5 тисячі доларів суддя повинен був винести «правильне» рішення щодо зняття арешту з майна, у телеграмі повідомляє Нацполіція.
За даними правоохоронців, голова суду через посередника вимагав 2 500 доларів неправомірної вигоди.
Натомість обіцяв винести рішення на користь громадянина - зняти арешт з майна, яке було вилучено в межах кримінального провадження.
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За 2,5 тисячі доларів суддя повинен був винести «правильне» рішення щодо зняття арешту з майна, у телеграмі повідомляє Нацполіція.
За даними правоохоронців, голова суду через посередника вимагав 2 500 доларів неправомірної вигоди.
Натомість обіцяв винести рішення на користь громадянина - зняти арешт з майна, яке було вилучено в межах кримінального провадження.
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